Le financement des besoins du Trésor est assuré par une mobilisation exceptionnelle des financements extérieurs. Les 23 milliards de dirhams recouvrent les emprunts réalisés auprès des bailleurs de fonds partenaires du Maroc et la dette levée sur les marchés internationaux.

Entre le 1er avril et le 30 septembre 2020, le Trésor a emprunté pour environ 23,4 milliards de dirhams sous forme de financements extérieurs, a révélé Fouzia Zaaboul, directrice du Trésor et des finances extérieures, dans un entretien avec Le360, dans lequel elle analyse la dernière sortie du Trésor sur les marchés internationaux.

Il est à préciser que ce montant ne prend pas en compte les 30 milliards de dirhams de la Ligne de précaution et de liquidité (LPL), mis à la disposition de Bank Al-Maghrib par le Fonds monétaire international (FMI) au début du mois d’avril dernier.

Cette manne de 23,4 milliards est repartie entre, d’une part, les prêts réalisés auprès de bailleurs de fonds partenaires du Royaume, tels que tels la Banque Mondiale, la Banque africaine de développement (BAD), les Fonds arabes et islamiques et la Banque européenne d'investissement (BEI) et, d’autre part, la dette levée par le Trésor sur les marchés internationaux.

La responsable au ministère des Finances a rappelé que dès l’éclatement de la crise sanitaire, le cap a été mis sur la mobilisation des financements extérieurs pour constituer un confortable matelas de réserves de change.

Aujourd’hui, grâce à ces financements, le Maroc dispose de l’équivalent de plus de 7 mois d’importations en devises. Selon Bank Al-Maghrib, au 25 septembre 2020, l’encours des avoirs officiels en devises atteignent 295,6 milliards de dirhams.

La banque centrale s’attend à une aggravation du déficit budgétaire, hors privatisation, cette année. Ce déficit devrait passer de 4,1% du PIB en 2019 à 7,9% cette en 2020, avant de s’atténuer à 5,1% en 2021. Outre les ressources internes, le financement des besoins du Trésor est assuré par une mobilisation exceptionnelle des financements extérieurs. La dette du Trésor augmenterait ainsi de 65% du PIB en 2019 à 76,1% en 2020, et se situerait à 75,9% en 2021.