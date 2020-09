© Copyright : DR

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 24 septembre, en début de soirée, le ministère de l'Economie et des finances dévoile les résultats de l’émission de l’eurobond d’un milliard d’euros émis par le Maroc sur le marché international.

Le Maroc a émis, le 24 septembre 2020, un emprunt obligataire sur le marché financier international d'un milliard d’euros en deux tranches de 500 millions d’euros chacune.

La première tranche, d’une maturité de 5 ans et demi, est assortie d’un prix de 99,374% et d’un taux de rendement de 1,495%, soit un coupon de 1,375%, indique, dans son communiqué, la direction du Trésor et des finances extérieures, relevant du ministère des de l'Economie et des finances.

La deuxième tranche, d’une maturité de 10 ans, est assortie d’un prix de 98,434% et d’un taux de rendement de 2,176%, soit un coupon de 2%.

Cette émission, qui est intervenue dans un contexte difficile, marqué par des incertitudes liées à l’évolution de la pandémie du Covid-19 et à son impact sur la qualité du crédit des émetteurs, a connu un franc succès auprès des investisseurs internationaux avec un carnet d’ordres dépassant les 2,5 milliards d’euros émanant de 197 investisseurs, ajoute le communiqué.

Ce succès, poursuit le ministère de l'Economie et des finances, confirme la confiance dont bénéficie le Maroc auprès des investisseurs obligataires internationaux et des agences de notation.

Cette émission fait suite à un NetRoadshow mené par l’argentier du Royaume, Mohamed Benchaâboun, et les équipes de la direction du Trésor et des finances extérieures auprès de la communauté des investisseurs internationaux.

A travers ce NetRoadshow, ajoute ce communiqué, ont été mises en exergue la stabilité politique dont bénéficie le royaume et la résilience de son cadre macro-économique confirmées par le niveau «Investment grade» octroyé par les agences de notation S&P Global Ratings et Fitch Ratings, ainsi que la portée des réformes menées sous la conduite du souverain sur le sentier du développement pérenne et de construction d'un Etat de droit, démocratique, moderne et ouvert sur le monde.

Ce NetRoadshow a également constitué l’occasion de faire part aux investisseurs des mesures économiques et sociales prises par le Maroc pour limiter l’impact des effets de la crise sanitaire et impulser la relance de l’économie marocaine.

Cette émission a été réalisée sous format 144A/RegS afin de permettre une large participation des investisseurs à travers le monde, conclut le communiqué du ministère de l'Economie et des finances.