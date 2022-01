© Copyright : MAP

La station de dessalement de Chtouka-Aït Baha vient d'entrer en service avec la livraison hier, samedi 29 janvier 2022, des premiers volumes d'eau dessalée qui alimentent le Grand Agadir en eau potable, a annoncé l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Souss-Massa (ORMVA/SM).

La mise en service de l’infrastructure d’irrigation est prévue dans les prochaines semaines, a indiqué l’ORMVA/SM, tout en félicitant l’ensemble des partenaires institutionnels et professionnels, ainsi que les autorités au niveau régional et provincial pour les louables efforts consentis et l’esprit de collaboration ayant contribué à l’aboutissement de cet ambitieux projet.

D’un coût global de 4,4 milliards de dirhams, la station de dessalement de Chtouka-Aït Baha est le résultat de la mutualisation des efforts et des moyens entre le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE).

Ce projet de Partenariat Public-Privé, permettra la sécurisation de l’irrigation de 15.000 ha dans la plaine de Chtouka par le dessalement de l’eau de mer en substitution à l’eau souterraine et profitera à 1500 exploitations agricoles.

Ces installations permettront également à terme de produire 400.000 m3/jour d’eau dessalée, partagée équitablement entre l’eau potable et l’eau d’irrigation contribuant ainsi à la préservation de l’activité agricole dans la région, notamment les cultures à haute valeur ajoutée.

Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, avait évoqué, jeudi dernier, 27 janvier 2022, l’état d’avancement de cette station de dessalement à Chtouka-Aït Baha, désormais opérationnelle.