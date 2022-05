© Copyright : DR

Kiosque360. Plus de 51 millions kWh d’électricité et 331.250.000 litres d’eau douce économisées en 2021 grâce à la dématérialisation des procédures douanières et maritimes via le Guichet unique PortNet. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

D’après le rapport financier annuel de l’Agence Nationale des Ports (ANP), le Guichet unique PortNet permettant la dématérialisation des procédures douanières et maritimes est source d’économies, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 4 mai.

«Avant le Guichet unique PortNet, près de 500.000 titres d’importation physiques par an étaient émis et traités entre les quatre opérateurs dans un cycle d’importation», indique l’ANP. Mais grâce à la dématérialisation des titres d’importation, plus de 51 millions kWh d’électricité ont pu être économisée en 2021 tout comme 331.250.000 litres d’eau douce. Cette procédure a également épargné 212.500 arbres et évité 37.500 mètres cubes de déchets.

«Côté licence d’exportation, près de 170.000 titres à l’export sont émis et traités et échangés entre quatre opérateurs du commerce extérieur (ministère du Commerce extérieur, Office des changes, Douane et exportateur)», souligne le journal. Ce dernier, relaie un autre calcul: le nombre de titres traités (170.000) multiplié par le nombre des opérateurs concernés (4) donnant 680 000 réceptions ou émissions de documents entre opérateurs, soit une économie grâce à la dématérialisation de 13.940.000 kWh d’électricité et 90.100 litres d’eau douce par an, mais aussi 10.200 mètres cubes de déchets évités et 57.800 arbres épargnés annuellement.

Dans son rapport, l’ANP appuie également que PortNet S.A, «Guichet Unique national des procédures du commerce extérieur» considère la dématérialisation et l’optimisation des procédures au centre de ses intérêts, un choix stratégique en alignement avec le choix stratégique du Maroc qui est de booster la compétitivité des entreprises en diminuant les délais et les charges relatives aux procédures du commerce extérieur.