© Copyright : DR

Kiosque360. La dématérialisation des services de l’administration publique avance bien. Sur les 453 services en ligne, 23% sont totalement dématérialisés. Toutefois, il y a encore des insuffisances à corriger.

La digitalisation des services publics est bien avancée, souligne La Vie Eco dans sa publication en kiosque ce vendredi. Notons que le Maroc a réalisé depuis 2013, dans le cadre du programme de modernisation de l’administration publique, un grand progrès technologique marqué par la dématérialisation des flux financiers et des services gouvernementaux.

Le journal souligne ainsi que plusieurs services en ligne sont aujourd’hui opérationnels comme le règlement des factures, le paiement de la vignette automobile, l’inscription au permis de conduire, la demande de la carte d’identité nationale, du passeport, du casier judiciaire et même le dépôt de réclamation.

Il faut savoir que sur les 453 services en ligne, 23% sont totalement dématérialisés. Toutefois, l’hebdomadaire précise qu’en dépit de cette évolution importante, la réforme présente des défaillances que la tutelle s’emploie à corriger. Il s’agit par exemple du manque d’une définition claire du service électronique prenant en compte le résultat final souhaité par l’usager, le manque de distinction entre les services d’information et les services «démarches» ou «transactionnels» qui sont les plus importants dans la transformation électronique et aussi l’absence de la notion du «parcours de l’usager» permettant de tracer les étapes nécessaires pour l’obtention du résultat souhaité.

Dans le cadre de la correction des lacunes constatées, le ministère vient de finaliser une étude d’évaluation du degré de maturité électronique des services via une enquête auprès de 87 administrations incluant 34 départements ministériels et hauts commissariats et 53 établissements publics. Selon le journal, les conclusions de l’enquête montrent que le niveau de maturité est insuffisant. Plusieurs recommandations visant à améliorer les insuffisances constatées ont été formulées.