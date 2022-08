© Copyright : DR

Kiosque360. Les relations économiques entre le Maroc et le Japon sont excellentes, comme le démontre l’analyse du Policy Center For The New South qui décrit, notamment, des coopérations dans des secteurs stratégiques. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

C’est un partenariat solide et durable. Le Maroc et le Japon développent, depuis plusieurs années, de solides relations économiques, comme l’assure le Policy Center For The New South dans sa récente analyse. Pour le think thank marocain, le rapprochement entre les deux pays a notamment été renforcé «par la tenue de la cinquième session de la commission mixte Maroc-Japon à Rabat en 2020, qui a été ponctuée par la signature de deux accords de coopération entrés en vigueur en 2022», rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 31 août.

Ces deux conventions portent sur la promotion des investissements et sur la non double imposition entre les deux pays, le Policy Center For The New South soulignant que «le Royaume est l’un des premiers pays africains avec lesquels de tels traités ont été conclus». A travers ces deux accords, c’est un cadre juridique qui est dessiné, jouant ainsi sur l’accroissement du nombre d’entreprises japonaises dans le Royaume.

Aujourd’hui, les sociétés nippones s’implantent dans des secteurs stratégiques au Maroc, à l’instar de l’industrie automobile et des énergies renouvelables. Ainsi, un partenariat a été signé en 2016 entre l’Agence marocaine de l’énergie durable (Masen) et Sumitomo pour la construction et l’exploitation d’un démonstrateur basé sur la technologie de modules photovoltaïques à concentration (CPV) d’une capacité de 1MW, à Ouarzazate.

Par ailleurs, le think thank marocain rappelle que le vice-ministre japonais de l’Agriculture, Takebe Arata, en visite en juin 2022 au Maroc, a encouragé l’approvisionnement stable en engrais et en phosphate marocains. Dans le cadre du développement de la coopération tripartite entre le Japon, le Maroc et l’Afrique, le Japon a également lancé en 2021 un navire de recherche océanographique et halieutique pour soutenir l’industrie halieutique africaine.