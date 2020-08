© Copyright : DR

Kiosque360. Environ 3.834 barques de pêche artisanale, réparties sur tous les points de pêche artisanale des côtes allant d’Imsouane à Douira, bénéficieront de ce projet, et ce à raison de 3 caissons isothermes par barque.

3.834 caissons isothermes pour le stockage du poisson seront distribués aux barques de pêche artisanale relevant de la Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Centre. Ces caissons se caractérisent par leur capacité à garder au frais et à préserver la qualité des produits de la pêche sur une longue durée. Ils contiennent les numéros de série de la barque et du port de liaison, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 27 août.

Cette opération a été lancée en grande pompe, mardi, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence de Jawad El Hilali, président de la Chambre des pêches maritimes Atlantique-centre d’Agadir, des représentants de la Délégation de la pêche et de l’Office national des pêches et des bénéficiaires de ce projet qui s’inscrit dans l'un des axes majeurs du projet Halieutis, pour la valorisation du produit de la mer et pour le maintien de sa qualité et de sa compétitivité.

Ce projet, financé intégralement par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, accorde le soutien nécessaire à cette frange de la société qui contribue à la dynamique économique de la région et vise à améliorer ses conditions de travail. Cette opération vise également à préserver l’environnement maritime, à limiter le rejet de déchets dans les mers et à valoriser les produits de la pêche. Lors de cette cérémonie, plusieurs intervenants ont appelé les pêcheurs à adhérer à cette initiative destinée à promouvoir le secteur de la pêche artisanale, tout en mettant en avant le rôle de ces caissons, distribués auparavant dans les régions du Sud, dans l’augmentation du chiffre d’affaires et l’amélioration du revenu des pêcheurs.

Ainsi, environ 3.834 barques de pêche artisanale réparties sur tous les points de pêche artisanale des côtes allant d’Imsouane à Douira bénéficieront de ce projet, et ce à raison de 3 caissons isothermes par barque. Ce caisson isotherme, conforme aux normes de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), se caractérise par sa capacité à préserver la qualité des produits de la pêche pour une longue durée et contient le numéro de série de la barque et du port de liaison. Il est conçu de manière à faciliter la manutention et la manipulation des différentes espèces de poissons et permet d’éviter que les poissons ne soient contaminés par des hydrocarbures ou autres substances présentes sur la barque. De même, ces caissons évitent la dégradation des produits et contribuent à réduire les dépenses du voyage de pêche en préservant la glace pendant plusieurs jours. Ces caissons sont également hautement écologiques, puisqu’ils sont faciles à nettoyer et respectent l’environnement. Leur utilisation permet aussi d’éviter le rejet, sur mer et en terre, de centaines de milliers de sacs.