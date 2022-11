© Copyright : Khadija Sabbar / Le360 (Capture image vidéo)

Kiosque360. Le Maroc ambitionne d’augmenter sa production de dattes d’ici 2030 pour atteindre 300.000 tonnes par an, contre 149.000 tonnes en 2021. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

D’après les données du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, publiées à l’issue du Salon international des dattes (Sidattes 2022), le Maroc ambitionne de doubler sa production d’ici 2030 pour atteindre 300.000 tonnes par an, contre 149.000 t en 2021. Cet objectif sera atteint grâce à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie Génération Green 2020-2030.

Cette feuille de route, rappelle le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 3 novembre, prévoit, entre autres, la plantation de 5 millions de plants, dont 3 millions au niveau de la palmeraie traditionnelle. Parmi ses objectifs, et dans le cadre du développement de la valorisation des dattes, il est prévu, à l’horizon 2030, l’installation de capacités additionnelles de 44.000 tonnes pour le stockage frigorifique, de 132.000 tonnes pour le conditionnement et de 25.000 tonnes pour la transformation.

La 11ème édition du Sidattes, organisée du 27 au 30 octobre à Erfoud, a enregistré une nette amélioration du chiffre d’affaires qui a dépassé les 28 millions de dirhams avec la vente et la conclusion de commandes de plus de 660 Tonnes», précisent les organisateurs dans un communiqué.

L’événement a connu la participation de 236 exposants et 9 pays étrangers (les Émirats Arabes Unis, l’Egypte, le Soudan, la Jordanie, la Palestine, l’Arabie saoudite, la Mauritanie, la Turquie et la Belgique). Cette édition a enregistré également une grande affluence du public avec plus de 86.000 visiteurs. Des prix de mérite et d’encouragement ont été décernés à plusieurs exposants et producteurs de dattes participant à la 11ème édition de ce salon.

Le prix de la meilleure participation étrangère a été décerné aux Emirats Arabes Unis. Des prix des meilleurs stands d’exposition représentant les quatre régions productrices de dattes au Maroc ont été attribués aussi, tout comme pour la meilleure participation au niveau du pôle «Agrofourniture» et pour le meilleur stand des produits du terroir.

Déployé sur une superficie de 40.000 m2, le salon a été organisé autour de plusieurs pôles, à savoir le pôle régions, pôle institutionnels et sponsors, pôle international, pôle Rahba, pôle produits de terroir et pôle agrofournitures.