Kiosque360. Le potentiel d'entreprises éligibles au produit Damane Relance est important. Elles seraient 52.000 à pouvoir y prétendre, or elles ne sont que 15.183 a l'avoir obtenu pour un total de 22,4 milliards de DH mais seulement 2 milliards décaissés.

Elles sont nombreuses, les entreprises qui peuvent pretendre aux crédits Damane Relance. Dans son édition du jour, L’Economiste, qui se fie aux chiffres d'Inforisk, révèle que plus de 96.000 sociétés remplissaient le critère d'éligibilité. Une fois ce chiffre affiné sur la base d'un test de défaillance, elles ne plus que 52.000 à pouvoir l'obtenir. "Le score de défaillance mesure le risque de défaut sur un horizon de 24 mois sur la base de l'historique de la situation bilancielle des entreprises ayant mis la clé sous la porte", explique le journal qui relève que les 52.000 entreprises obtiennent un score d'au moins 60/100.

"L'analyse du risque du banquier peut prendre en compte de nombreux autres critères, ce qui peut influencer le nombre de bénéficiaires au final", definit L'Économiste qui note que pour l'heure, à peine 15.183 entreprises ont obtenu un accord pour un montant global de crédit de 22,4 milliards de DH. Sauf que les décaissements n'ont pas dépassé les 2 milliards de DH selon la banque centrale. Ceci dit, il rappelle que les entreprises touchées par la crise ont bénéficié de 17,5 milliards de DH de crédits de trésorerie garantis par l'Etat entre avril et juin.

L'Économiste soutient que "la crise sanitaire devrait amputer le chiffre d'affaires des entreprises marocaines de 412 milliards de DH en 2020". Et les agences de voyage, les hôtels et restaurant, les entreprises de services aux personnes, les entreprises de textile figurent parmi les sociétés les plus touchées.