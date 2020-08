Aujourd'hui Le Maroc revient, dans sa publication de ce mardi 11 août, sur la dynamique des créations d'entreprises dans les provinces du Sud, notamment dans la région de Dakhla-Oued Eddahab. Ainsi, le journal affirme que les autorités compétentes de cette région ont délivré 347 certificats négatifs pour la création de nouvelles entreprises au cours du 1er semestre 2020, contre 460 enregistrés durant la même période de l'année 2019. Concernant la répartition par nature juridique, on apprend que les sociétés à responsabilité limitée viennent en tête avec 320 certificats négatifs, devançant les sociétés en nom collectif (15) et les personnes physiques (12). Dans le détail, la répartition des certificats négatifs par secteur d'activité montre que le secteur des services occupe le premier rang avec 181 certificats, suivi du commerce (80), du bâtiment et des travaux publics (32), du tourisme (23) et du secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche maritime (31).

Le quotidien indique que cette région, considérée comme la porte du Maroc vers l'Afrique, s'étend sur une superficie de 142.865 Km², soit 20% du territoire national et 75% de la superficie des provinces du Sud du Royaume. «La région, qui jouit d'importantes ressources naturelles, est engagée dans une dynamique de développement durable et équilibrée, adossée à des secteurs structurants de l'économie régionale qui offre d'importantes opportunités en matière d'investissement dans les secteurs de la pêche, du tourisme et de l’agriculture», écrit Aujourd'hui Le Maroc, ajoutant que la région de Dakhla-Oued Eddahab est l'une des zones les plus poissonneuses du Royaume. Au total, ce secteur emploie plus de 47.000 personnes dont plus de 20.000 employés indirects, répartis sur les segments de la pêche hauturière et côtière (6.822 personnes) et artisanale (11.000), le mareyage (594), les activités sur le littoral (440), les industries de poisson (7.971) et les navires accord de pêche (760).

D'ailleurs, il est à noter que le secteur de la pêche, dans la région, a bénéficié d'importantes infrastructures, dont deux ports, une halle au poisson, 6 villages de pêcheurs équipés de halles au poisson, un centre de qualification maritime et un centre régional de l’Institut national de recherche halieutique (INRH). De même, grâce aux investissements réalisés au niveau des périmètres de production maraîchères, le secteur agricole occupe, dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, le deuxième rang, après la pêche, en matière d’emploi.