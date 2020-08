© Copyright : DR

Kiosque360. Compte tenu de la baisse de 80% de son activité, le deuxième aéroport britannique, contrôlé depuis 2019 par le groupe français Vinci, prévoit un plan de restructuration avec la suppression de 600 emplois.

C'est maintenant au tour des aéroports de subir les affres de la crise sanitaire qui a paralysé le trafic aérien. Dans son édition en ligne, Les Echos annonce que cette crise, qui a déjà condamné plus de 15.000 emplois au sein des compagnies aériennes britanniques, touche aujourd’hui les aéroports. Le quotidien économique français rapporte que l'aéroport de Londres-Gatwick a annoncé, ce mercredi, un plan de restructuration prévoyant la suppression de 600 postes, soit un quart des effectifs.

Il faut dire que le deuxième aéroport londonien, dont le groupe français Vinci a pris le contrôle en mai 2019 en acquérant 50,01% des parts pour 3,2 milliards, a perdu 80% de son activité. Il avait d'ailleurs, rappelle le journal, mis à pied 75% de son personnel durant le confinement et fermé la moitié de ses terminaux. Ce qui l’avait amené à négocier, dans l'urgence, un prêt de 300 millions de livres.

Selon le quotidien, Londres-Gatwick misait encore sur les vacances et la fin du confinement pour relancer la machine. Or, le regain de l'épidémie, ainsi que les quarantaines à répétition, ont vite balayé les espoirs de reprise et poussé les principaux utilsateurs, soit British Airways et easyJet, à réduire durablement leurs offres de vols. «Norwegian a également fermé ses lignes transatlantiques», ajoute le journal qui confie que la compagnie low cost hongroise Wizz Air a, à l’inverse, annoncé son intention d'ouvrir une base à Londres-Gatwick, avec un premier appareil sur place à compter d'octobre. «A terme, Wizz Air pourrait domicilier une vingtaine d'Airbus A320 à Gatwick. Mais ses ambitions restent contrariées par le manque de créneaux horaires», précise le quotidien.