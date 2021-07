© Copyright : DR

De nouvelles zones industrielles (ZI) et zones d’activités économique (ZAE) pourraient voir le jour dans la région de Fès-Meknès. Le CRI de la région a lancé un appel d’offres relatif à la réalisation d’une étude sur la création des dites zones.

Le CRI de Fès-Meknès a publié un appel d’offres relatif à la réalisation d’une étude sur de probables nouvelles zones industrielles et d’activités économiques dans la région durant la période 2022-2030. Le délai global d’exécution de l’étude ne doit pas dépasser 6 mois, stipule l’appel d’offres. L’objectif de l’étude est d’analyser la faisabilité de ces zones, de définir les filières d’activité susceptibles de s’y implanter et de proposer les facteurs requis pour en faire des zones compétitives.

Selon le CRI, l’étude devra diagnostiquer l’offre d’espaces d’accueil industriels dans la région et leur état actuel, analyser le besoin en foncier des PME de la région et définir les conditions de succès de ces espaces d’accueil industriels. La mission du prestataire retenu se déroulera en deux phases. La première d’une durée de 2 mois servira au cadrage et au diagnostic tandis que la deuxième d’une durée de 4 mois servira à fournir une offre de valeurs.

Lors de la première phase, le prestataire est appelé à dresser un état des lieux de l’offre et de la demande en foncier industriel, artisanal et professionnel dans la région de Fès-Meknès. A l’issue de cette phase, le prestataire devra présenter un rapport avec l’état des lieux des zones industrielles dans la région par province et préfecture ainsi que les besoins exprimés des investisseurs en foncier.

Lors de la deuxième phase le prestataire sera appelé a étudié l’opportunité de création des dites zones durant la période 2022-2030, proposer des actions sur le positionnement des ZI et ZAE, définir l’offre foncière à prévoir ainsi que les concepts de ces ZI et ZAE. Le prestataire devra aussi proposer la programmation prévisionnelle de ces zones par province et par préfecture.