Le programme Intelaka poursuit son déploiement. Pas moins de 7,1 milliards de dirhams de crédits de financement ont été alloués à fin mai 2022, au profit de 29.182 bénéficiaires, principalement des TPE.

A fin mai 2022, le montant des crédits accordés dans le cadre du programme de financement Intelaka s’est établi à 7,1 milliards de dirhams, selon le rapport annuel sur la supervision bancaire, présenté ce lundi 25 juillet 2022 à Casablanca.

Ce montant a été alloué à 29.182 bénéficiaires, dont 84% d’hommes et 16% de femmes. Les projets en milieu urbain représentent 83% du nombre total, contre 17% en milieu rural, a indiqué la directrice de la supervision bancaire au sein de Bank Al-Maghrib, Hiba Zahoui, lors de la présentation du rapport.

Selon les dernières statistiques de la banque centrale, 43% des financements accordés sont d’un montant inférieur ou égal à 100.000 dirhams, 31% entre 100.000 et 300.000 dirhams et le reliquat de 26% concerne des prêts supérieurs à 300.000 dirhams.

Les crédits Intelaka octroyés ont bénéficié, en termes de montants de crédits, à hauteur de 56% aux TPE et 44% aux entrepreneurs individuels et autres personnes physiques. Par objet, les crédits d’investissement représentent 89% des financements accordés et les crédits de fonctionnement 11%.

Par secteur d’activité, 20% des prêts ont été octroyés au secteur du commerce, 14% à l’agriculture, 12% à l’industrie et aux services, 11% au tourisme et 5% au BTP. Par région, Casablanca-Settat a représenté une part de 27% des crédits accordés, Rabat-Salé-Kénitra 14%, Fès-Meknès 13% et Tanger-Tétouan Al Hoceima 11%.