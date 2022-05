© Copyright : MAP

Le comité de pilotage du Fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat (FAFE), support de financement du Programme intégré d'appui et de financement de l’entrepreneuriat «Intelaka», s'est réuni, vendredi à Rabat, sous la présidence de la ministre de l'Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui.

Dans son mot d’ouverture, Nadia Fettah Alaoui a rappelé que le programme Intelaka a été lancé suite au discours du Roi à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 4ème année législative de la 10ème législature.

Le Souverain avait exhorté le secteur bancaire et financier à soutenir les jeunes entreprises et les porteurs de projets en œuvrant pour la mise en place d’un programme spécial adapté aux jeunes porteurs de projets, a-t-elle souligné.

Dans une déclaration à la presse, la ministre a relevé que cette rencontre a été une occasion de faire un bilan d'étape, puisque les objectifs en nombre et en volume de crédits ont atteint environ plus de 90%, et de faire un point sur les améliorations à apporter, notamment en matière d'accompagnement.

Elle a, en outre, mis l'accent sur l'importance d'améliorer l'accompagnement de ces jeunes qui portent des projets mais qui ont besoin de plus d'expérience et d'éclairage sur l’entreprenariat. Ainsi, les équipes, avec l'ensemble des partenaires, vont travailler également pour formuler de nouvelles propositions pour continuer ce programme et améliorer cette inclusion des jeunes dans l'économie du Maroc, a-t-elle relevé.

A l’occasion de cette réunion, le comité a pris acte des réalisations d’Intelaka. En effet, malgré le contexte de la crise sanitaire, les crédits accordés dans le cadre du programme ont totalisé, à fin avril 2022, 6 milliards de dirhams pour un nombre total de 44.695 crédits au profit de 28.665 entreprises, soit 94% de l’objectif fixé (13.500 par an).

Les financements mobilisés dans le cadre de ce programme devraient permettre de générer des investissements d’une enveloppe globale de 13,7 milliards de dirhams et contribuer à la création de 97.000 emplois directs, soit 159% de l’objectif (27.000 par an).

Conformément aux conventions signées dans le cadre du programme, les contributions à fin 2021 ont été de l’ordre de 4 milliards de dirhams répartis entre l’Etat (2 milliards de dirhams) et les banques (2 milliards de dirhams).

En plus, les versements du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, qui interviennent en fonction des demandes des banques, ont atteint 613 millions de dirhams.

Le comité a mis l’accent sur la nécessité de renforcer la composante «Accompagnement» du programme, de donner un souffle nouveau à la communication vis-à-vis du grand public afin d’améliorer l’apport du programme Intelaka au service de l’entrepreneuriat.

Ont pris part à cette réunion le wali de Bank Al-Maghrib et le président du Groupement professionnel des banques du Maroc, ainsi que les présidents d’Attijariwafa bank et du groupe Banque Centrale Populaire, la présidente du Fonds Hassan II pour le développement économique et social et le directeur général de la Société nationale de garantie et de financement de l’entreprise (Tamwilcom).

Le comité de pilotage du FAFE est institué par la convention portant sur le financement de l’entrepreneuriat, signée le 27 janvier 2020 dans le cadre du lancement d’Intelaka.