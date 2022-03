© Copyright : DR

Kiosque360. Selon Bank Al-Maghrib, l’encours global des crédits bancaires alloués à fin février 2022 est en progression de 3,3%. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Le crédit bancaire au secteur non financier se stabilise au deuxième mois de l’année, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien indique ainsi qu’il y a eu une progression de 3,3% au cours du mois de février 2022. «Une évolution qui recouvre, selon la banque centrale, une accélération de 3,6% à 3,8% en février des prêts aux sociétés privées, une atténuation de la baisse des concours aux sociétés non financières publiques de 8,4% à 5,4% et une décélération de la progression des crédits aux ménages de 4,5 % à 3,7 %», explique Aujourd’hui Le Maroc.

Notons que la ventilation par objet économique des crédits alloués au secteur non financier fait ressortir une progression des facilités de trésorerie de 7,6% après 7,1% et des crédits à l’immobilier de 2,7% après 3,2%, une stagnation de la croissance des prêts à la consommation à 2,5%, ainsi qu’une baisse des crédits à l’équipement à 3,3%.

Il faut savoir que l’encours global des crédits alloués à fin février s’élève à 962,89 milliards de dirhams, en consolidation de 30,66 milliards de dirhams comparé à la même période de l’année précédente (+3,3 %). Force est de souligner que 291,32 milliards de dirhams de cet encours ont été accordés sous forme de crédits immobiliers marquant un additionnel de 7,78 milliards de dirhams par rapport à une année plus tôt.

«A cet égard, les crédits à l’habitat se sont chiffrés à 233,73 milliards de dirhams, en redressement de 4,3% en glissement annuel. Les crédits aux promoteurs immobiliers se sont creusés de 1,5 milliard de dirhams, revenant ainsi à 53,52 milliards de dirhams soit un repli de 2,7% comparé à la même période de l’année passée. Les crédits à l’équipement se sont également inscrits en baisse», apprend-on aussi.

On note aussi en parallèle que les crédits à la consommation se sont consolidés de 1,36 milliard de dirhams atteignant au deuxième mois de l’année un encours de 55,92 milliards de dirhams. Les créances en souffrance de leur côté enregistrent une progression de 5,4% après 3,4% en janvier. «Elles se sont élevées à 85,85 milliards de dirhams au titre du deuxième mois de l’année. Les créances diverses sur la clientèle se sont situées pour leur part autour de 133,51 milliards de dirhams, en amélioration de 6,6%. Par secteur institutionnel, les crédits accordés au secteur non financier ont atteint un encours de 842,76 milliards de dirhams dont 70,4 milliards de dirhams ont été alloués au secteur public, dont 25,33 milliards de dirhams pour les administrations locales et 45,06 milliards de dirhams pour les sociétés non financières publiques», détaille Bank Al-Maghrib.

En ce qui concerne le secteur privé, l’encours contracté est de l’ordre de 772,35 milliards de dirhams dont 403,52 milliards de dirhams adressés aux sociétés non financières privées et 368,83 milliards de dirhams aux ménages. Pour sa part, le financement participatif affiche un encours de 19,94 milliards de dirhams à fin février, marquant ainsi une progression de l’ordre de 38,8 % par rapport à la même période de l’année précédente. «Le financement participatif à l’immobilier a dans ce sens atteint les 16,77 milliards de dirhams, en hausse de 35,6% au moment où le financement participatif à la consommation avoisine les 1,2 milliard de dirhams, en progression de 14,7%», précise Aujourd’hui Le Maroc.