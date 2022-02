© Copyright : CDM

Les résultats consolidés à fin décembre 2021 du Crédit du Maroc confirment une bonne dynamique commerciale du groupe bancaire. La profitabilité est au rendez-vous, avec un résultat net part du groupe ressort à 627,4 millions de dirhams, en hausse de 229,7 % par rapport à l’année 2020.

Présidé par Ismaïl Fassi-Fihri, le conseil de surveillance du Crédit du Maroc s’est réuni jeudi 24 février 2022, pour examiner l’activité et les comptes arrêtés au 31 décembre 2021 par le Directoire.

A fin décembre 2021, le produit net bancaire (PNB) consolidé de Crédit du Maroc s’élève à 2,45 milliards de dirhams, en hausse annuelle de 3,3 %. Il enregistre une accélération de 6% au 4e trimestre 2021 comparativement à la même période de 2020. La marge nette d’intérêt augmente ainsi de 5,1 % à 1,95 milliards de dirhams profitant de la bonne tenue de l’activité commerciale combinée à une optimisation continue du coût des ressources.

Le résultat des opérations de marché est quant à lui en retrait de 7,6 % à 209,1 millions de dirhams. Cette baisse, toutefois atténuée par un résultat de change en amélioration, est principalement liée à l’activité obligataire impactée par un contexte peu favorable aux marchés de taux, explique Crédit du Maroc. Les filiales de la banque affichent, quant à elles, un PNB global de 188,4 millions de dirhams en 2021, en amélioration de 6,3 % par rapport à 2020.

Des résultats financiers en nette progression

Le résultat net part du groupe Crédit du Maroc ressort à 627,4 millions de dirhams, en hausse de 229,7 % par rapport à l’année 2020 bénéficiant ainsi d’une bonne dynamique commerciale et d’une amélioration du coût du risque.

Au titre de l’année 2021, les fonds propres consolidés du groupe Crédit du Maroc se situent à 6,78 milliards de dirhams. Le ratio de solvabilité global ressort à 15,47 %, le ratio Core Tier 1 à 12,66 % et le ratio de liquidité LCR à 160,8 %, reflétant la solidité financière de Crédit du Maroc. L’endettement du Crédit du Maroc ressort à 1,49 milliards de dirhams, en recul de 27,9 % par rapport à l’exercice 2020 du fait, essentiellement, du remboursement d’une dette subordonnée pour un montant de 500 millions de dirhams.

Sur l’ensemble de l’année, le résultat brut d’exploitation a progressé de 6% à 1,12 milliards de dirhams grâce à la baisse de 1,1 % des charges générales d’exploitation. «Retraitées du don consenti en 2020 au fonds spécial pour la gestion du Covid-19, les charges d’exploitation sont en hausse de 8,1% sous l’effet des amortissements (+18,9 %) reflétant l’accélération des investissements de la banque dans le cadre de son projet d’entreprise “Tajdid 2022” Crédit du Maroc a engagé sur l’année 2021 un montant total de 359 millions de dirhams d’investissements dont l’essentiel pour le développement des systèmes d’information», indique le groupe.

Au niveau de la distribution de crédits, la banque a enregistré une dynamique favorable. A fin décembre 2021, les emplois clientèle de Crédit du Maroc ont augmentent de 5% pour se situer à 46,07 milliards de dirhams. Cette progression reflète notamment la bonne performance des crédits aux particuliers (+4,9% à 19,26 milliards de dirhams) et des crédits court terme aux entreprises avec une croissance de 5,9 %.

Pour leur part, les crédits à l’équipement et le crédit-bail clôturent l’année 2021 sur des baisses respectives de 1,1 % et 2,5 % dans un contexte économique marqué par le ralentissement de l’investissement, explique le top management du groupe.

Amélioration du coût du risque

Crédit du Maroc affiche un coût du risque consolidé de 63,5 millions de dirhams, en diminution significative de 91,2 % par rapport à l’année 2020 tout en maintenant sa politique prudente de provisionnement.

Le taux de coût du risque annualisé ressort à 20 points de base, en baisse de 144 points de base par rapport à 2020. Le taux de couverture global s’établit à 91,4 % à fin 2021. Confirmant la solidité de son bilan, Crédit du Maroc enregistre en 2021 un recul de 7,7% à 3 802 millions de dirhams de ses créances en souffrance, ramenant ainsi le taux des créances douteuses et litigieuses à 8,3%.

Au niveau des comptes sociaux du Crédit du Maroc, le produit net bancaire se situe à 2,32 milliards de dirhams, en hausse de 3,7 % par rapport à l’année 2020. Le résultat brut d’exploitation augmente de 2,0 % à 1,06 milliards de dirhams. Il intègre des charges générales d’exploitation de 1,29 milliards de dirhams, en progression de 5,9 %. Bénéficiant d’un coût du risque de 18,9 millions de dirhams, en baisse significative de 614,5 millions de dirhams, le résultat net s’élève à 687,4 millions de dirhams, contre 99,0 millions de dirhams à fin 2020.

Le Directoire proposera à l’Assemblée Générale la distribution d’un dividende unitaire de 25,90 dirhams contre 4,55 dirhams au titre de l’exercice 2020. A ce niveau, le taux de distribution s’établit à 41 %.

«2022 sera une année d’accélération du projet d’entreprise afin de répondre aux attentes des clients et des collaborateurs autour des priorités que sont la poursuite de la réalisation des quatre fondations pour la transformation de la banque, l’accélération du Projet Client dans les domaines de l’excellence relationnelle et de l’amélioration des parcours client, le renforcement du Projet Humain autour du nouveau modèle managérial et un engagement encore plus fort sur le Projet Sociétal en cohérence avec la stratégie du Royaume en termes de transition énergétique», conclut le Top management de crédit du Maroc.