Le président du directoire du Crédit Agricole du Maroc, Tariq Sijilmassi prononce une allocution lors d’une conférence débat à Rabat sous le thème «Dynamiser l’entreprenariat Agricole et Rural», le 6 décembre 2021.

Structure d’accueil, d’encadrement et d’orientation, «Dar Al Moustatmir Al Qaraoui» a pour vocation d’accompagner efficacement les jeunes entrepreneurs ruraux dans la préparation, le montage et la concrétisation de leurs projets.

Partenaire historique de l’agriculture nationale et du monde rural, le groupe Crédit agricole du Maroc (GCAM) continue d’innover aussi bien en matière de soutien et de supports aux stratégies nationales, qu’en termes d’accompagnement du monde rural et de financement inclusif de l’agriculture.

En réponse aux orientations stratégiques du plan «Génération Green» et du Nouveau Modèle de Développement, le groupe bancaire a procédé, lors d’une conférence à Rabat hier, lundi 6 décembre, au lancement de sa nouvelle structure d’accompagnement nommée «Dar Al Moustatmir Al Qaraoui», en présence de Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture.

Cette structure d’accueil, d’encadrement et d’orientation, dont les prestations sont totalement gratuites pour les porteurs de projet, clients ou non clients de la Banque, a pour vocation d’accompagner efficacement les entrepreneurs en milieu rural, de sorte à ce que les dossiers présentés au financement aient le maximum de chances de réussite, explique le groupe bancaire dans un communiqué.

Ce soutien se décline en plusieurs actions concrètes, dont l’accompagnement des jeunes entrepreneurs dans la structuration de leur projet et le montage de leur dossier de financement, ou encore leur orientation vers le choix des statuts juridiques les plus adaptés (auto-entrepreneur, entreprise individuelle, association, coopérative, Sarl, etc.) Un accompagnement post-création est également prévu pour les projets financés par la banque, afin d’aider l’entrepreneur durant toutes les phases du cycle de vie de son projet.

«Dar Al Moustatmir Al Qaraoui» se déploiera à travers l’ensemble du territoire national, avec un maillage étendu pour couvrir l’ensemble des régions du Maroc et offrir ainsi aux porteurs de projets un service de proximité et un appui personnalisé.

Dans l'immédiat, treize centres «Dar Al Moustatmir Al Qaraoui» sont lancés à Ksar El Kebir, El Hajeb, Berkane, Khemisset, Benslimane, Rabat, Fkih Bensalah, Kelaa Essraghna, Errachidia, Taroudant, Guelmim, Dakhla, et Laâyoune. Quinze autres seront déployées dans d'autres localités, dans une seconde phase, pour une couverture territoriale plus étendue, indique le groupe bancaire.