Bank Al-Maghrib, l’AMMC et l’ACAPS viennent de publier le rapport annuel sur la stabilité financière, avec un supplément consacré aux effets du Covid-19. Le document dresse une analyse des risques induits par la crise sanitaire et leurs implications en matière de stabilité financière.

L’avènement de la crise Covid19 et son impact sur l’économie nationale a nécessité une mobilisation sans précédent de l’ensemble des acteurs de la sphère publique et privée.

L’objectif de la réponse des autorités publiques et financières a été, dans une première étape, de soutenir l’économie nationale durant la période de confinement pour réduire les pertes de revenu et de production, tout en veillant à la préservation des fondamentaux du secteur financier, soulignent les trois régulateurs, Bank Al-Maghrib, l’ACAPS et l’AMMC, dans le supplément Covid-19 accompagnant leur rapport annuel sur la stabilité financière.

Sur ce dernier point, poursuit la même source, les autorités financières ont intensifié leur coordination pour assurer un suivi des indicateurs de risques et apporter des réponses adaptées et proportionnées. Jusqu’à présent, le suivi effectué ne fait pas ressortir d’inquiétudes particulières sur la stabilité du système financier national.

Dans la phase de déconfinement progressif amorcée au deuxième semestre 2020, l’objectif des autorités serait, d’une part, d’accompagner le tissu productif lors de la reprise et suivre de près l’évolution de sa situation, dans un contexte encore entouré d’incertitudes sur l’évolution de la pandémie et, d’autre part, de continuer à surveiller les risques encourus pour le secteur financier24 notamment, dans le cadre du Comité de Coordination et de Surveillance des Risques Systémiques (CCSRS). Ce dernier a décidé, à cet effet, de maintenir les réunions hebdomadaires de ses représentants.