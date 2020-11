© Copyright : DR

Kiosque360. Selon une récente étude de Mastercard, la pandémie a accéléré la croissance des achats en ligne, avec près de trois consommateurs sur quatre (73%) au Moyen-Orient et en Afrique.

La pandémie a nettement boosté les achats en ligne, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition en kiosque ce vendredi. Le journal, qui revient sur une récente étude de Mastercard, fait remarquer que la pandémie a accéléré la croissance rapide des achats en ligne, avec près de trois consommateurs sur quatre (73%) au Moyen-Orient et en Afrique achetant plus en ligne qu’avant la pandémie.

On apprend que l’étude fournit des indications significatives sur la façon dont les acheteurs délaissent l’argent liquide pour opter pour des expériences de paiement numérique et sans contact. Les recharges de données, l’habillement, l’alimentation, les services bancaires et les soins de santé sont les segments qui ont connu la plus forte progression.

L’étude montre que plus de 70% des consommateurs du Moyen-Orient et d’Afrique ont acheté davantage de recharges de données en ligne, 63% des vêtements et plus de 52% des produits d’épicerie en ligne. De même, les consommateurs digitalisent d’autres aspects de leur gestion financière. Ainsi, 66% des personnes interrogées ont déclaré avoir commencé à effectuer des opérations bancaires en ligne et 56% à gérer leurs besoins en matière de santé en ligne.

«Avec l’augmentation rapide des achats en ligne, les consommateurs sont également de plus en plus conscients des risques associés. Plus de la moitié des consommateurs (6%) interrogés ont déclaré qu’un passage à la caisse sécurisé était fondamental pour une bonne expérience d’achat», précise l’étude. «Il s’agit d’une priorité essentielle pour Mastercard, qui s’efforce de réduire la fraude en ligne et de protéger les détaillants contre les violations de données, tout en veillant à ce que les consommateurs continuent de bénéficier d’une expérience de paiement pratique et sans tracas», ajoute aussi Mastercard.

Afin de consolider cette tendance haussière, Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer que Mastercard a récemment déployé sa technologie de jeton brevetée dans toute la région. «La tokenisation permet de crypter les données des consommateurs en remplaçant les numéros de carte par des jetons numériques. Cela permet d’éviter toute utilisation abusive en tout autre lieu et offre une sécurité et une tranquillité d’esprit supplémentaires aux consommateurs comme aux commerçants, ce qui se traduit par des taux d’approbation plus élevés tout en réduisant la fraude en ligne», conclut le journal.