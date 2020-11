© Copyright : DR

Kiosque360. On note une importante baisse du nombre d’opérations et des montants de transactions pour l'activité monétique au terme des 9 premiers mois de l'année, en raison de la pandémie. La situation profite au e-commerce.

L'impact de la pandémie de coronavirus s'est fait ressentir sur l'activité monétique. Dans son édition du jour, L'Economiste rapporte, à la fin du mois de septembre, une baisse de 9% du volume global qui affichait une hausse de 7,8% durant le premier trimestre. Le quotidien précise que l'évolution concerne aussi bien les paiements que les retraits. "Les cartes marocaines ont enregistré 263,6 millions d’opérations pour un montant de 224,4 milliards de dirhams (-9% en nombre et -4,6% en valeur)", relève le journal qui confirme la domination des retraits (77,7% des opérations et 89,7% des montants). Pour ce qui est des cartes étrangères, la baisse est plus prononcée (53,3% en opérations et 56,4% en montant).

Le quotidien remarque une augmentation du nombre de cartes émises et du réseau de GAB. Si les cartes émises ont progressé de 5% à 17 millions de cartes à fin septembre, le nombre de GAB a augmenté de 1,6% à 7.738 guichets.

Sur le plan du e-commerce, le journal assure que la pandémie de Covid-19 a représenté une opportunité de "changement dans les habitudes de paiement avec un fort intérêt des commerçants pour la vente à distance avec paiement via internet ou sur TPE 3G à la livraison". Cela s'est traduit par des progressions importantes (41,5% en nombre et 24% en montant) des chiffres réalisés par les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI, soit 10 millions d’opérations de paiement en ligne pour un montant global de 4,3 milliards de dirhams à fin septembre.