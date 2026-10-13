Cosumar lance la campagne agricole 2026/2027 avec 63.000 hectares de plantes sucrières ciblés

Le Groupe Cosumar lance la campagne agricole 2026/2027 avec un programme de 60.000 hectares de betterave à sucre et de 3.000 hectares de nouvelles plantations de canne à sucre, dans les cinq périmètres des Doukkala, Tadla, Moulouya, Gharb et Loukkos. Les plantations de canne à sucre ont démarré le 20 août 2026 et les semis de betterave à sucre le 15 septembre 2026.

La campagne agricole 2026/2027 mobilise des superficies importantes dans les différentes régions sucrières du Royaume, avec 60.000 hectares dédiés à la betterave à sucre, répartis entre Doukkala (18.500 ha), Tadla (15.500 ha), Gharb (15.000 ha), Loukkos (6.000 ha) et Moulouya (5.000 ha). En parallèle, 3.000 hectares de nouvelles plantations de canne à sucre sont prévus dans les régions du Gharb (2.000 ha) et du Loukkos (1.000 ha).

Ces superficies illustrent la dynamique de la filière sucrière nationale et son ancrage territorial. Leur mise en valeur devrait générer plus de 3 milliards de dirhams de retombées économiques au profit des régions concernées, contribuant ainsi au développement agricole, à la création de valeur et à l’accroissement des revenus des agriculteurs partenaires.

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Dans le cadre de son modèle d’agrégation, le Groupe Cosumar contractualise avec ses agriculteurs partenaires et les accompagne sur l’ensemble du cycle de culture, de l’approvisionnement en intrants agricoles jusqu’à la livraison de la récolte aux usines. Pour cette campagne, le Groupe a sécurisé les intrants agricoles (semences, engrais et produits phytosanitaires) et en assure le préfinancement pour un montant d’environ 800 millions de dirhams.

Sur le terrain, les agriculteurs bénéficient d’un encadrement de proximité assuré par plus de 120 conseillers agricoles, qui les accompagnent dans tous les aspects techniques, à savoir le semis, l’irrigation, le désherbage et le traitement phytosanitaire.

Ce dispositif s’appuie sur des outils technologiques mis à la disposition des agriculteurs, notamment les drones pour le traitement des mauvaises herbes, maladies et ravageurs, la plateforme numérique ATTAISSIR, l’irrigation intelligente et la fertilisation raisonnée. La mécanisation est généralisée depuis le semis jusqu’à la récolte et bénéficie cette année d’un investissement de renouvellement du parc des machines agricoles dédié aux plantes sucrières pour un montant de 120 millions de dirhams.

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Le programme des superficies pour la campagne 2026/2027 est accompagné d’un ensemble d’investissements de 270 millions de dirhams consacrés à la modernisation technologique et à la mise à niveau des capacités de l’outil industriel, afin d’assurer la réception des récoltes dans de bonnes conditions.

Au cours de la campagne 2025/2026, le Groupe Cosumar a réalisé une production nationale de 240.000 tonnes de sucre blanc issu des plantes sucrières locales, betterave et canne à sucre, dans un contexte d’inondations dans les périmètres du Gharb et du Loukkos. Les rendements moyens se sont établis à 55 tonnes par hectare pour la betterave à sucre et à 72 tonnes par hectare pour la canne à sucre.

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Durant la campagne 2025/2026, les agriculteurs partenaires ont bénéficié d’un appui financier de l’État de 70 DH par tonne de canne et de 80 DH par tonne de betterave. Les engrais distribués aux agriculteurs sucriers ont été subventionnés et les agriculteurs sinistrés des périmètres du Gharb et Loukkos ont également bénéficié de l’annulation de leurs dettes au titre de la campagne écoulée. Ces deux mesures importantes ont été financées conjointement par le Groupe Cosumar et l’État. Le montant total mobilisé pour l’ensemble de ces actions s’élève à 425 millions de dirhams.

Le Groupe Cosumar joue un rôle stratégique dans l’économie nationale à travers la production du sucre à partir des plantes sucrières nationales, betterave et canne, et le raffinage du sucre brut importé. Les sucreries produisent également de l’aliment de bétail destiné au cheptel et de la mélasse, principal intrant pour la production de levure boulangère. La filière sucrière contribue ainsi à l’activité économique du monde rural, à la sécurisation de l’approvisionnement du pays en sucre et à la souveraineté alimentaire du Royaume.