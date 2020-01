© Copyright : DR

La Chambre criminelle près la Cour d’appel de Marrakech chargée des crimes financiers a condamné, mercredi 22 janvier, un responsable à la wilaya de la région Marrakech-Safi à une peine de 6 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 500.000 DH.

Le mis en cause, poursuivi pour corruption et chantage, devra également restituer la somme de 120.000 DH reçus en guise de pots-de-vin, et payer un dirham symbolique à Transparency Maroc qui s’est constituée partie civile dans cette affaire.

L’accusé, qui officiait en tant que directeur des affaires économiques, a été poursuivi en état de détention préventive pour corruption et chantage.

L’affaire remonte au 12 décembre dernier lorsque, les éléments de la police judiciaire de Marrakech avaient procédé à l’interpellation du mis en cause en flagrant délit de corruption dans son bureau, suite à une plainte déposée par un promoteur touristique via la ligne téléphonique directe dédiée à la réception des dénonciations d’actes de corruption et de chantage.

L’homme d’affaires accusait le mis en cause de chantage pour l’obtention d’une autorisation pour l’exercice d’une activité économique, rappelle-t-on.