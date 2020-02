© Copyright : DR

Non, ce n’est pas une blague, la bière Corona souffre réellement de l’assimilation de son nom avec le virus Covid-19, alias Coronavirus.

On pensait dans un premier temps que les détournements de la toile sur la parenté du nom entre la bière et le virus s’arrêteraient à une bonne blague. In fine, il n’en est rien.

Pour preuve, aux Etats-Unis, si certains considèrent que le virus n’est qu’un fâcheux rhume, d’autres préfèrent ne plus acheter du tout de bière Corona. Tant et si bien que les intentions d’achat sont au plus bas au pays de l’Oncle Sam.

Ainsi, selon un sondage YouGov, la popularité de cette marque de bière mexicaine prend un coup fatal avec une image positive outre Atlantique qui passe de 80% en 2019 à 50% en ce début d’année 2020 marqué par la pandémie.

La popularité de la Corona en baisse

© Copyright : DR

De facto, les intentions d’achat sont elles aussi en baisse avec une part de 5% seulement d’Américains désireux d’acheter cette bière dans les prochains jours. Un niveau qui n’a jamais été aussi bas depuis deux ans.

Les intentions d'achat de la Corona en baisse

© Copyright : DR

Pire encore, les actions du producteur de la bière, le groupe Constellation Brands, ont chuté elles aussi de 8% cette semaine à la bourse de New York.