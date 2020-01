© Copyright : DR

Kiosque360. Les opérateurs anticipent une hausse de production et des ventes au cours des deux premiers mois de l’année. D’ailleurs, le taux d’utilisation des capacités frôle les 3/4.

La dynamique a été favorable pour la plupart des branches du secteur industriel et des services en 2019. C’est ce que rapporte L’Economiste dans son édition du jour. En tout cas, la perception des chefs d’entreprise dans le secteur manufacturier est positive avec des prévisions de hausse de production et des ventes sur les deux premiers mois de l’année. Ceci les cas pour la plupart des branches à l’exception de la chimie, de la parachimie et de la mécanique et métallurgie.



Le quotidien incombe cet optimisme des opérateurs aux résultats du 3e trimestre 2019 marqué par une croissance de la valeur ajoutée de 2,3% du secteur après une hausse de 3,2% sur l’année 2018. Il nuance assurant que les résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al Maghrib font état d’un reflux, en glissement mensuel, de la production et des ventes durant le mois de novembre 2019. «Le retrait des ventes aurait concerné principalement le marché local».

Ceci dit, une amélioration est relevée au niveau du taux d’utilisation de la capacité de production (TUC) de 1 point comparativement au mois de novembre 2018, à 74%. Pour ce qui est des échanges commerciaux avec l’extérieur, la dynamique est restée favorable pour le secteur manufacturier au terme des onze premiers mois de 2019 en particulier dans l’automobile (+5,4% des exportations) et l’aéronautique (+7,7%).



Au niveau des services, le tourisme reste bien orienté avec un accroissement des arrivées, à fin août 2019, de 6,4% à 9,3 millions et des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés, de 5,3%. L’Economiste note que les perspectives d’évolution s’annonçaient favorables, pour le quatrième trimestre 2019. Même chose pour l’activité hôtels et restauration. Idem pour le secteur des postes et télécommunications dont la valeur ajoutée s’est accru de 1,9%.