Kiosque360.Avec une croissance tirée par la demande intérieure, la reprise économique se confirme. Elle reste marquée par une inflation maîtrisée et une aggravation du besoin de financement.

Après une importante récession, la première depuis plus de 20 ans, en raison de la pandémie, l’économie retrouve des couleurs. Dans son édition du 5 octobre, Les Inspirations ECO constate l’optimisme du Haut commissariat au plan (HCP) qui prédit une croissance à 15,2% au deuxième 2021 compârée au même semestre en 2020.

«Ce rebond est le fruit de la conjonction de nombreux facteurs, à savoir, notamment, le bon comportement des différents secteurs d’activité», justifie-t-il. Et de préciser: «premièrement, la valeur ajoutée en volume du secteur primaire, après correction des variations saisonnières, a augmenté de 21,8% au cours du deuxième trimestre de l’année 2021 porté par la hausse de l’activité de l’agriculture de 18,6% et de celle de la pêche de 57,9%».

De son côté, la valeur ajoutée du secteur secondaire a également connu une augmentation de 19,5%. Hormis la baisse de la valeur ajoutée de l’industrie d’extraction de 1,1%, toutes les autres activités s’améliorent. Ainsi, «les industries de transformation ont bondi de 22,8%, le bâtiment et travaux publics de 21,9% et l’électricité a enregistré une hausse de 15,5%».

Suivant la même tendance, la valeur ajoutée du secteur tertiaire, a progressé de 11,6% grâce à la hausse des activités comme les hôtels et restaurants qui ont affiché une croissance de 82,1%, les transports (+42,5%), le commerce (+30,2%). Même «les services rendus aux ménages et aux entreprises, ainsi que les services financiers et assurances, moins performants, ont réalisé des résultats encourageants», relève le journal.

Pour sa part, la demande intérieure a progressé de 16,7% au deuxième trimestre 2021 contribuant ainsi pour 18,2 points à la croissance. Cela s’est traduit par une augmentation de 15,2% des dépenses de consommation finale des ménages, contribuant pour 8,5 points à la croissance. Idem pour la consommation finale des administrations publiques (+4,8%) qui contribue à la croissance de 1,1 point.

S'agissant de l’investissement brut (formation brute de capital fixe et variation de stocks), la tendance est également à la hausse (+28,9%) avec une contribution à la croissance de 8,6 points.

Toutefois, Les Inspirations ECO relativise cette embellie en pointant du doigt la dégradation des échanges extérieurs de biens et services. A cela s’ajoute, l’aggravation du besoin de financement de l’économie passant de 1,3% du PIB à 2,9%. Le tout réalisé dans le contexte d’une inflation maîtrisée.