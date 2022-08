© Copyright : DR

Dans sa livraison du 10 août L’Economiste s’intéresse à la profession des comptables agréés et nous apprend que plus de 2.000 candidats seront régularisés d’ici 2025. Le quotidien souligne, en effet, que plusieurs centaines de personnes ont réussi à obtenir le tant convoité titre de comptable agréé et qu’ils seront inscrits au tableau de l’Organisation professionnelle (OPCA).

La même source précise que la commission chargée par le ministère des Finances d’arrêter et d’actualiser la liste des professionnels autorisés à exercer en tant que comptables agréés vient de rendre publique une dizaine de listes de candidats qui avaient demandé leur inscription et qui seront régularisés selon un mode opératoire et un échéancier fixé par décret.

L’Economiste précise que le premier contingent est composé de plus de 1.500 personnes ayant déjà obtenu le titre de comptable agréé. Il est à noter que d’ici la fin de cette année, le nombre de comptables agréés devrait atteindre 3400, y compris ceux qui avaient été régularisés en 2016. «Les listes de candidats de 2 à 5 accéderont au titre tant convoité au cours de la période située entre fin décembre 2022 et au 20 août 2025. Échéance à laquelle ils auront complété leur ancienneté conformément à la loi», explique-t-on.

Soulignons que d’autres instructions pourraient être sollicitées pour accélérer le processus de régularisation et permettre aux professionnels concernés d’intégrer le tableau de L’OPCA. L’Economiste rappelle que la commission mise en place par le ministère des Finances n’a pas pour vocation à délivrer le titre de comptable agréé aux candidats admis, ajoutant qu’elle les soumet plutôt au conseil national de l’OPCA, qui a la charge d’intégrer les nouvelles recrues au niveau de son tableau professionnel et de publier une liste actualisée.

«Au total, et à fin août 2025, le nombre des comptables agréés devrait atteindre 3.900. Ainsi, près de 1.200 personnes patentées auront été recalées», détaille le quotidien. «La liste des professionnels appelés à passer l’examen d’aptitude professionnelle au cours de la période transitoire, fixée par la loi n*53-19 (soit avant le 20 août 2025) sera publiée lors de l’affichage des résultats définitifs de l’inscription sur les listes des comptables agréés au plus tard le 2 septembre prochain», conclut L’Economiste.