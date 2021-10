© Copyright : DR

Kiosque360. La Caisse de compensation devrait reprendre une tangente haussière après une chute historique des charges en 2020. En 2022, la caisse devrait débourser plus de 16 MMDH pour soutenir les prix des produits de première nécessité.

Les prévisions ne sont pas bonnes. Dans son édition du jour, Les Inspirations ECO annonce que les dépenses liées aux charges de compensation devraient connaître une hausse de 43%. Il assure que, par rubrique, «les charges liées au soutien du prix du gaz butane et du blé tendre ont connu les hausses les plus importantes» avec une moyenne du soutien à l’achat qui a dépassé 46%, soit 4.737 DH par tonne pour le gaz butane alors que la hausse constatée pour le soutien des prix du blé tendre atteint 28% durant les neuf premiers mois de cette année, soit plus de 1,4 MMDH, dont 428 MDH pour le blé tendre importé.



«En attendant la fixation des conditions préalables pour l’activation de la réforme de la compensation, une enveloppe budgétaire de plus de 1,6 MMDH a été consacrée par la loi de Finances 2022 à la poursuite du soutien des prix du gaz butane, du blé tendre national et du sucre», précise le quotidien.



Il affirme que le gouvernement s’est basé sur d’une hypothèse de 571 dollars/tonne pour établir ses prévisions de dépenses pour le soutien du prix du gaz butane, soit une dotation qui dépasse 9,9 MMDH. «Pour les autres produits de base que sont le blé tendre, le sucre et les produits alimentaires de première nécessité, la dotation prévisionnelle dépasse 14 MMDH», annonce-t-il avant d’affirmer que «le PLF 2022 devra consacrer environ 16 MMDH pour soutenir le gaz butane, le sucre, le blé tendre et les produits alimentaires, soit une hausse de 28%».



Le journal constate l’adoption de mesures spécifiques pour la commercialisation du blé tendre national, essentiellement via les appels d’offres pour approvisionner les minoteries industrielles dont l’État prend à sa charge la différence entre le prix d’achat local et celui fixé, et qui atteint 258 DH/quintal.



Pour ce qui est du soutien du gaz butane, Les Inspirations ECO fait savoir que «la compensation consiste en le paiement aux sociétés gazières de la différence entre le coût de revient de l’importation et les prix fixés par l’État de manière mensuelle, ainsi que l’octroi d’une provision de transport».