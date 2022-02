© Copyright : DR

Kiosque360. Dans un avis publié cette semaine, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) plaide pour une approche “novatrice et intégrée de la commercialisation des produits agricoles”. Détails dans cette revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) appelle à l’élaboration d’une vision intégrée et participative dédiée à la commercialisation des produits agricoles en impliquant tous les acteurs concernés. Son dernier avis est intitulé “Pour une approche novatrice et intégrée de la commercialisation des produits agricoles”.

D’après l’avis, cette vision intégrée requiert la mise en place de mesures législatives, réglementaires et techniques et un plan de communication pour lutter contre les pertes et le gaspillage des produits agricoles au niveau de la distribution, de stockage et de la commercialisation, résume La Vie Éco dans sa livraison hebdomadaire.

Aux yeux de l'institution présidée par Ahmed Réda Chami, la commercialisation est l’une des plus importantes étapes de la chaîne de production agricole, de par son rôle dans l’amélioration des revenus des agriculteurs. Le CESE recommande ainsi de procéder d’urgence à la réforme des espaces de commercialisation. L’objectif étant d'éviter les spéculations et la multiplication des intermédiaires, notamment en accélérant la réforme des marchés de gros et en mettant en place un cadre réglementaire pour réguler et repenser le rôle et les missions du métier de l’intermédiaire.

Le CESE appelle aussi à l’accélération de la transformation digitale de la commercialisation en favorisant l’inclusion des petits et moyens producteurs. Cela passe notamment, selon l’institution constitutionnelle, par la mise en place d’une infrastructure numérique appropriée et l’accompagnement de l’équipement des petits et moyens agriculteurs en outils numériques simples.

Toujours selon l’avis du Conseil, la vision intégrée passe aussi par le développement des circuits courts de commercialisation à caractère coopératif ainsi que l’encouragement du commerce de proximité.

Pour ce faire, le CESE appelle à revoir les modèles et les mécanismes d’accompagnement et d’organisation des agriculteurs en coopératives (agrégation coopérative) ou groupements d’intérêt économique (GIE). Cela améliorerait considérablement les conditions de mise en marché des produits agricoles et, ce faisant, augmenterait significativement les revenus des producteurs.