Kiosque360. Selon les toutes dernières données de l’Office des changes, les exportations de biens et services enregistrent une hausse de 41,5% sur les 5 premiers mois de l’année en cours. Cet article est une revue de presse tirée de La Vie Éco.

Dans sa publication en kiosque cette semaine, La Vie Éco s’intéresse aux performances du Maroc en termes de commerce extérieur. L’hebdomadaire revient, en effet, sur les dernières statistiques de l’Office des changes, et indique une hausse des exportations des biens et services de 41,5% ou +64,8 milliards de dirhams sur les 5 premiers mois de 2022. Ainsi, à fin mai, les exportations de marchandises s’établissent à 176.424 millions de de dirhams contre 125.363 un an auparavant, soit une hausse de 40,7% ou +51.061 millions de dirhams. Précisons que ette progression porte sur les exportations de la totalité des secteurs, notamment celles des phosphates et dérivés, du secteur de l’automobile et de l’agriculture et agroalimentaire.

La Vie Éco souligne que les ventes des phosphates et dérivés ont presque doublé pour atteindre 47.627 illions de dirhams à fin mai 2022 contre 24.270 millions de dirhams à fin 2021. La même source ajoute que cette évolution fait suite, notamment, à l’augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques dont le prix a plus que doublé. On note aussi que les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire se situent à 40.256 millions de dirhams à fin mai 2022 contre 32.472 millions de dirhams durant la même période en 2021. Cette augmentation s’explique par la hausse simultanée des ventes de l’industrie alimentaire, de l’agriculture, la sylviculture et la chasse.

Par ailleurs, les ventes du secteur automobile sont en hausse de 24,4% ou +8.125 millions de dirhams, s’élevant à 41.359 millions de dirhams à fin mai 2022 contre 33.234 millions de dirhams une année auparavant. La Vie Éco indique que ce niveau dépasse ceux enregistrés durant la même période entre 2018 et 2021 mais que, toutefois, la part de ces ventes dans le total des exportations perd 3,1 points (23,4% à fin mai 2022 contre 26,5% à fin mai 2021). De leur côté, les exportations du textile et cuir s’accroissent de 32,6% ou +4.393 millions de dirhams au titre des cinq premiers mois de l’année 2022.

Cette évolution s’explique par la hausse des ventes des principaux segments de ce secteur, notamment celles des vêtements confectionnés (+36,9% ou +3.078 millions de dirhams), des articles de bonneterie (+27,7% ou +761 millions de dirhams) et des chaussures (+27,7% ou +280 millions de dirhams). La Vie Éco fait aussi remarquer que la balance des échanges de services affiche un excédent en hausse de 78,3%. En ce qui concerne les IDE, on note également une hausse de 10,8% à fin mai 2022.