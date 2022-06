© Copyright : DR

Kiosque360. Le secteur textile renoue avec un niveau des commandes «jamais vu» dans un contexte où le déficit commercial se creuse pour s’établir à 91,03 milliards de dirhams à fin avril. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

Le contexte global est plutôt morose et le commerce extérieur se porte mal. A fin avril, le déficit s’est établi à 91,03 milliards de dirhams. Il s’est aggravé de 43,6% comparativement à la même période de l’année dernière, relate le quotidien L’Economiste dans son édition du week-end. La performance affichée par le secteur textile fait exception. Le chiffre d’affaires à l’export du secteur (textile et cuir) affiche une croissance de 33%, indique le journal, citant les derniers chiffres de l’Office des changes.

«Tous les segments de ce secteur pourvoyeur de main d’œuvre sont sur une tendance haussière», relève le quotidien. «Nous n’avons jamais eu de autant de demandes. Face aux coûts logistiques, à la hausse des prix des matières premières, les donneurs d’ordre ont privilégié un sourcing de proximité», a déclaré Karim Tazi, opérateur et ancien président de l’Amith (Association marocaine de l’industrie du textile et de l’habillement), cité par le journal.

Même les donneurs d’ordre qui avaient disparu des radars depuis 10 ans sont de retour. Le Maroc fait ainsi partie des bénéficiaires de la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales du textile comme c’est le cas aussi pour la Turquie. «Il devrait néanmoins faire preuve de plus d’agilité et avancer sur la feuille de route prévue par le livre blanc de la CGEM», avertit la parution.

Pour Karim Tazi, «nous devons travailler l’amont du secteur pour qu’il soit au service de la compétitivité de l’aval». Les carnets de commandes sont certes pleins aujourd’hui, mais le secteur fait face à une pénurie de main-d’œuvre.

Autres secteurs à bien tirer leur épingle du jeu, les phosphates et l’industrie automobile. Les ventes de phosphates et dérivés ont presque doublé pour atteindre plus de 36,14 milliards de dirhams, contre 18,19 milliards de dirhams à fin avril 2021. Les exportations du secteur de l'automobile ont affiché un accroissement de 12,9% à près de 32 milliards de dirhams, contre 28,34 milliards de dirhams durant la même période une année auparavant.