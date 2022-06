© Copyright : DR

Kiosque360. Les chefs d’entreprises du secteur des services marchands non financiers restent confiants pour le deuxième trimestre 2022, comme le révèlent les dernières enquêtes trimestrielle de conjoncture du HCP. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

D’après les résultats des dernières enquêtes trimestrielles de conjoncture menées par le Haut-commissariat au Plan (HCP), 40% des patrons des entreprises du secteur des services marchands non financiers prévoient une hausse de l’activité globale pour le deuxième trimestre 2022. ils sont 55% à s'attendre à une stabilité de l’activité.

Aujourd’hui le Maroc, qui rapporte ses informations dans son édition de ce 29 juin, souligne que les experts du HCP estiment que «ces anticipations seraient principalement dues à l’amélioration prévue dans les branches des Transports Aériens , de l’Hébergement et de la Restauration». Les chefs d’entreprises du secteur prévoient aussi une croissance de la demande ainsi qu’une hausse des effectifs.

Côtés grossistes, 65% d’entre eux tablent sur une stagnation du volume global des ventes et 19% sur une augmentation pour le deuxième trimestre de l'année en cours. Ces pérvisions s’expliquent, selon les experts du HCP, par la croissance prévue des ventes dans le «commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication» et le «commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants» ainsi que par la baisse des ventes dans le «commerce de gros d’autres équipements industriels», comme le relaie le journal.

Concernant les commandes et les effectifs, pour 38% des entrepreneurs dans le secteur du commerce de gros, les commandes seraient d’un niveau inférieur à la normale et pour 85%, l’emploi enregistrait une stabilité pour le deuxième trimestre 2022.

Dans sa note, le HCP expose également les appréciations des chefs d’entreprises dans les deux secteurs au titre du premier trimestre 2022. Ainsi, 50% des patrons entreprises opérant dans les services marchands non financiers ont ressenti une baisse de leur activité contre 28% qui ont enregistré une hausse, et 29% des grossistes ont vu leurs ventes progresser contre 15% qui ont affiché une baisse.