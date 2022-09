© Copyright : DR

Kiosque360. Automobile, agroalimentaire, énergies renouvelables… le Maroc et le Japon se projettent dans l’avenir en amorçant la diversification de leur partenariat. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

«Rabat et Tokyo sont déterminés à impulser un nouvel élan à leur partenariat», écrit La Vie Éco dans sa livraison hebdomadaire. D’après le journal, des rencontres de haut niveau ont eu lieu ces derniers mois entre différents responsables marocains et leurs homologues japonais, notamment les ministres des Affaires étrangères, Nasser Bourita et Yoshimasa Hayashi. Au menu de la discussion: l’état et les perspectives de développement des relations bilatérales.

Outre les incidents qui ont émaillé le dernier sommet de la TICAD tenue dans la capitale tunisienne, Tunis les 27 et 28 août derniers, les deux diplomates ont tenu selon l’hebdomadaire à mettre en exergue la particularité des relations bilatérales, bâties sur un socle séculaire entre les deux pays. Une relation particulière qui se projette dans l’avenir. Les deux diplomates en sont conscients et ils ont convenu «d’entreprendre les actions nécessaires pour le renforcement de l’arsenal juridique, déjà étoffé, encadrant la coopération bilatérale, marquée cette année-là par l’entrée en vigueur des deux accords essentiels concernant les investissements et la non-double imposition». Cette position devrait encourager les acteurs économiques japonais à investir au Maroc.

La Vie Éco révèle dans sa livraison hebdomadaire que des rencontres de haut niveau sont programmées dans les jours à venir en vue d’identifier des opportunités d’investissement dans le Royaume pour les grands groupes économiques japonais. Des facilités pour l’attrait et l’installation des groupes nippons sont prévues du côté marocain.

D’après La Vie Éco, tous les secteurs porteurs, de l’automobile à l’agroalimentaire en passant par le tourisme, les énergies renouvelables et l’aéronautique sont concernés par ce partenariat. Si les phosphates et les produits agricoles figuraient en tête de liste des échanges commerciaux, les deux pays entendent désormais diversifier leur partenariat.