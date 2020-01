© Copyright : DR

Kiosque360. La région travaille actuellement sur le lancement d’un projet-pilote d’organisation d’une filière de collecte et de valorisation des déchets en milieu urbain.

La région Rabat-Salé-Kénitra est sur le point de lancer un projet-pilote d’organisation d’une filière de collecte et de valorisation des déchets en milieu urbain, nous apprend Les Inspirations Eco dans sa publication de ce mardi 7 janvier. Le journal précise que cette initiative a pour objectif d’expérimenter un nouveau système de tri des déchets en vue de leur valorisation dans un contexte d’urbanisation croissante des villes marocaines.

Il faut noter que, sur le plan financier, le budget a été obtenu suite à la participation de la région Rabat-Salé-Kénitra et de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l’appel à projets «Afrique villes durables», pour l’année 2019. Le quotidien souligne que le projet nécessitera 18 mois et sera lancé en février 2020. Cette initiative, notons-le, vient répondre à la mise en œuvre des engagements pris par la France à travers les Objectifs du développement durable des Nations Unies et de l’Accord de Paris sur le climat.

Selon Les Inspirations Eco, le projet-pilote d’une filière de collecte et de valorisation des déchets en milieu urbain a deux objectifs majeurs, à savoir le développement par le soutien à l’économie circulaire et la préservation de l’environnement grâce à des alternatives durables aux techniques d’enfouissement et aux décharges sauvages. Sans oublier la réduction de la consommation industrielle de matières premières par les processus de recyclage.