© Copyright : DR

Kiosque360. La Caisse marocaine des retraites (CMR) fait face, depuis plusieurs années, à d’importantes difficultés financières concernant le régime civil. En l’absence d’une réforme profonde, cette situation risque de se détériorer encore au cours des prochaines années.

La Caisse marocaine des retraites (CMR) fait face, depuis plusieurs années, à d’importantes difficultés financières concernant le régime civil. Une situation qui s’explique par la dégradation de son rapport démographique, indique Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 30 septembre.

En l’absence d’une réforme profonde, cette situation devrait se détériorer davantage au cours des prochaines années, dans la mesure où le régime compterait presque autant de retraités que d’affiliés cotisants. Le rétablissement de l’équilibre financier du régime des pensions civiles constitue un enjeu majeur. Lors de la présentation du PLF 2021 devant la commission des Finances au Parlement, le ministre des Finances, Mohamed Benchaâboun, a annoncé une baisse des réserves des pensions civiles. Celles-ci se chiffrent à 70,65 milliards de dirhams en 2020 et devraient s’établir à 63,53 milliards de dirhams en 2021, puis à 54,21 milliards de dirhams en 2022.

Cette baisse a pour conséquence une hausse du taux des cotisations des fonctionnaires à 39% à l’horizon 2022, contre 28% actuellement. A noter que ces réserves devraient atteindre 3,91 milliards de dirhams en 2026 et -15,11 milliards de dirhams en 2027. S'agissant du déficit financier, il est actuellement de 5,26 milliards de dirhams et devrait passer à 7,13 milliards de dirhams en 2021 et 9,31 milliards de dirhams en 2022. Pour ce qui est des cotisations, celles-ci sont estimées actuellement à 22,79 milliards de dirhams. Elles devraient passer à 23,15 milliards de dirhams en 2021 et 23,46 milliards de dirhams en 2023. Elles continueront d'augmenter légèrement et devraient s’établir à 24,23 milliards de dirhams en 2023 et 24,52 de dirhams en 2024, pour atteindre les 25,32 milliards de dirhams en 2027. Pour leur part, les pensions atteindront 35,23 milliards en 2022 contre 31,10 milliards de dirhams en 2020.

Il est important de relever que les pensions augmentent plus vite que les cotisations. Ainsi, en 2027, les pensions devraient atteindre les 44,34 milliards de dirhams contre seulement 25,321 milliards pour les cotisations. Par conséquent, le déficit technique atteindra 19,02 milliards de dirhams en 2027. Rappelons, à ce sujet, que les différentes études actuarielles menées jusqu’à présent ont abouti au même constat d’épuisement des réserves en 2027, avec des déficits techniques de 19 milliards de dirhams à cette date. Le déficit technique devrait s’établir à 11,77 milliards de dirhams en 2022, contre 8,31 en 2020.