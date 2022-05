© Copyright : DR

Kiosque360. Les industriels ont tant bien que mal achevé un premier trimestre d’épreuves sur fond de persistance des tensions sur les chaînes d’approvisionnement et des pressions inflationnistes. Au point de trouver le climat des affaires défavorable. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations ÉCO.

Le moral des ménages est retombé au premier trimestre. Or, cela n’est pas annonciateur de bonnes nouvelles, selon Les Inspirations ECO. Dans son édition du jour, le journal indique que "l’augmentation de 5% du SMIG en septembre prochain et le relèvement du salaire minimum dans la fonction publique viendront en soutien à la consommation des ménages, principal moteur de la croissance", sauf que "la perception de l’inflation toujours forte et les craintes du chômage, qui demeure à un niveau élevé, sont de nature à renforcer les comportements de prudence".

De quoi rendre difficile les projections pour les entreprises. "Plus d’un industriel sur trois évoque, dans l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib, un climat des affaires défavorable contre 29% au trimestre précédent" en raison des "difficultés en matière d’approvisionnement et de hausse des prix des matières premières et de l’énergie" qui "se sont renforcées depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine". Le journal parle d'une augmentation des coûts de production dans toutes les branches d’activité. Le quotidien ajoute que près de la moitié des industriels déclarent des tensions en matière d’approvisionnement contre seulement 27% au 4e trimestre 2021.



Les Inspirations ÉCO n'a pas omis de parler des tensions sur la trésorerie puisque leur situation est jugée difficile par un industriel sur quatre. Globalement, il faut signaler que l’accès au crédit bancaire au 1er trimestre est jugé normal par la plupart des industriels, soit neuf sur dix, sauf dans le textile et cuir où le tiers des patrons rencontre des difficultés.