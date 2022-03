© Copyright : DR

La place financière casablancaise (CFC) occupe désormais la 54e position du classement des meilleurs centres financiers internationaux, établi tous les 6 mois par Global Financial Centres Index (GFCI). CFC reste toutefois première en Afrique et troisième dans la région MENA.

Casablanca Finance City, la place financière casablancaise, a reculé d’un rang dans la 31e édition du prestigieux classement établi par le Global Financial Centres Index. CFC occupe désormais la 54e place sur 119 places financières évaluées au niveau mondial, avec un score de 632 points, soit 4 points de plus que lors du précédent classement.

Au niveau régional, Casablanca demeure la place financière la plus attractive du continent africain, devant Cap Town (55e), Johannesburg (56e), Maurice (87e), Kigali (99e) et Nairobi (101e).

Pour ce qui est de la région MENA, la place financière de Casablanca se classe au 3ème rang, derrière Dubaï (17e mondial) et Abu Dahbi (31e).

En tout, 126 centres financiers ont été étudiés pour le GFCI 31, dont 119 font maintenant partie de l'indice principal.

Le Global Financial Centres Index évalue la compétitivité des places financières au niveau mondial en se basant sur une série de paramètres comme la qualité des infrastructures, le capital humain, le climat des affaires, ou encore la réputation.

Ces mesures quantitatives sont fournies notamment par la Banque mondiale, l'OCDE et les Nations unies. Cet index est actualisé chaque année, en mars et en septembre. Il est très suivi par la communauté financière internationale et constitue une référence précieuse pour les décisions d'investissement.