Attijariwafa bank, Bank Of Africa, et la Banque centrale populaire, sont les trois groupes bancaires marocains à détenir des filiales à l'étranger.

© Copyright : Le360

Kiosque360. Attijariwafa bank, la Banque Centrale Populaire et Bank of Africa se distinguent cette année encore en se positionnant au Top 30 des plus importantes banques de la région Mena (Middle East and North Africa). Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

Les banques marocaines sortent encore du lot et se distinguent dans un nouveau classement. Trois parmi elles figurent dans les 30 premiers groupes bancaires de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, selon un nouveau classement établi par Forbes Middle East, relayé par le quotidien L’Economiste dans son éditio du 9 août. Attijariwafa bank (AWB) occupe 14e position, alors que la Banque Centrale Populaire (BCP) et Bank of Africa (BoA) se classent respectivement 21e et 27e.

«Selon Forbes, les 30 premières banques du Moyen-Orient ont une valeur marchande totale de 586,6 milliards de dollars et un actif total d’une valeur de 2,5 billions de dollars au 28 juin dernier», lit-on. L’Arabie saoudite domine le classement avec 10 banques, suivie des Émirats arabes unis avec sept, du Qatar (4), du Maroc (3), du Koweït (2), alors que l’Égypte, le Bahreïn, la Jordanie et Oman se place avec une banque chacun.

Pour la deuxième année consécutive, le groupe QNB du Qatar est en tête de cette liste avec 300,3 milliards de dollars d’actifs totaux. Il devance la First Abu Dhabi Bank (FAB) des Émirats arabes unis, la Banque nationale saoudienne, la banque saoudienne Al Rajhi qui occupent la 3e position ex-æquo.

Rappelons qu’Attijariwafa bank a décroché la première place parmi les 5 entreprises marocaines figurant au palmarès 2022 des «meilleures sociétés cotées» de la région Mena, un classement établi chaque année par le magazine économique Forbes Middle East.

Au niveau de la région, Attijariwafa bank se classe au 23e rang de cette liste, les premières places étant occupées par des géants mondiaux comme Aramco, QNB ou encore Saudi National Bank. Dans son commentaire sur le groupe bancaire marocain, Forbes Middle East rappellait qu’Attijariwafa bank est la plus grande banque du Maroc et l’une des plus importantes d’Afrique. La banque emploie plus de 20.583 personnes, compte près de 10,6 millions de clients et opère dans 26 pays. La banque a enregistré un chiffre d’affaires de 4,3 milliards de dollars en 2021, et un bénéfice de plus de 630 millions de dollars.

Les banques marocaines ont par ailleurs fait preuve d’une résilience à toutes épreuves, malgré le contexte du Covid-10 et de la crise qui s’en est suivie. Le secteur bancaire s’est montré résistant et a assuré le financement des agents économiques, notamment à la faveur des mesures d’appui public sous forme de prêts garantis par l’Etat.