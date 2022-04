© Copyright : DR

Malgré leur succès, les crypto-monnaies continuent d’être craintes par les régulateurs au Maroc. Bank Al-Maghrib, l’AMMC et l’Office des changes ont récemment mis en garde contre les risques liés à leur usage. Le point sur ce marché alternatif dans cet entretien avec Badr Bellaj, spécialiste de la blockchain et des crypto-monnaies.

Quel impact a eu la crise en Ukraine sur l’usage des crypto-monnaies?

L’usage des crypto-monnaies a été accéléré durant cette période pour deux principales raisons. Tout d’abord, plusieurs nouveaux investisseurs attendaient la chute des cours des crypto-monnaies pour entrer dans le marché, des gens qui ont raté la première vague et qui n’ont pas pu acheter du Bitcoin alors qu’il coûtait jusqu’à 67.000 dollars, et qui en attendaient la baisse.

Comme la crise en Ukraine a impacté tous les marchés financiers, y compris celui des crypto-monnaies, le cours du Bitcoin par exemple est descendu jusqu’à 35.000 dollars, ce qui a constitué une réelle opportunité et un catalyseur pour que de nouveaux investisseurs rejoignent la vague et que les anciens utilisateurs renforcent leur portefeuille.

La deuxième raison, c’est que plusieurs personnes se sont rendues compte à quelle point les circonstances géopolitiques peuvent impacter le système financier traditionnel. Les sanctions mises en place à l’encontre de la Russie ont renforcé le narratif sur lequel se basent les crypto-monnaies: le régime international est un régime fragile et qui sert les avantages de quelques pays seulement. Cette conjoncture a donc remis en question la pertinence du système financier actuel et plusieurs personnes ont donc cherché une alternative dans les crypto-monnaies.

La tendance est-elle la même au Maroc?

Pour le Maroc, la règle ne change pas, cette instabilité à constituer un stimulateur pour l’adoption des crypto-monnaies, mais en plus de la crise ukrainienne, c’est la crise financière en général et le niveau d’inflation inédit qui a accéléré la tendance. Plusieurs personnes croient désormais que la monnaie nationale pourrait perdre sa valeur avec le temps face à l’inflation, et cherchent donc à investir leurs économies. Beaucoup de jeunes voient en la crypto-monnaie une solution pour protéger la valeur de l’argent qu’ils détiennent face à des signes de crise économique mondiale.

Dans leur dernier communiqué, l’Office des changes et BAM évoquent des risques de blanchiment de capitaux et de financement d’activités criminelles liés à l’usage de ces monnaies. Existe-t-il un moyen pour contrer ces dangers?

Les risques invoqués sont tout à fait légitimes, mais ils le sont davantage dans le cas du cash, parce que les crypto-monnaies sont des systèmes hautement traçables: on connaît la durée de vie et les circuits de chaque Bitcoin depuis sa création jusqu’à ce jour. Par exemple un hacker avait piraté un système d’information de crypto-monnaie en 2017 avec près d’un milliard de dollars de crypto-monnaies, mais on a pu le démasquer quelques années plus tard parce que les autorités avaient un œil sur les codes de transactions et pouvaient identifier les personnes qui allait acquérir ces monnaies pour remonter jusqu’au malfaiteur.

Ce qui reste à mettre en place, c’est une réglementation afin d’accorder des licences à des plateformes d’achat et de vente des crypto-monnaies pour qu’on puisse contrôler qui achète et qui détient tel ou tel portefeuille. Il suffit juste de mettre des barrières à l’entrée et à la sortie parce que les crypto-monnaies ne sont pas encore adoptées d’une manière universelle et qu’il y a toujours un besoin de les convertir en monnaie fiduciaire pour certains biens ou services. Au Maroc, c’est sûr qu’on ne pourra pas acheter du pain avec des Bitcoins, il va falloir le vendre contre le dirham, et c’est donc ce processus d’achat et de vente qui devra aussi être réglementé.

Mais il faut savoir que bien au contraire, c’est bien l’interdiction qui favorise tous les risques invoqués par les autorités, puisqu’elle donne lieu à un marché noir dans lequel on ne connaît pas les personnes qui sont en train d’échanger, d’acheter et de vendre des crypto-monnaies, parce que sans réglementation, ce système protège l’anonymat et n’impose aucune règle d’identification à l’entrée et à la sortie.

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) s’est jointe également à BAM et à l’Office des changes pour mettre en garde contre l’usage des crypto-monnaies. Pensez-vous que les grandes entreprises seraient également attirées par ces monnaies?

Les grandes entreprises peuvent également être attirées par les crypto-monnaies afin d’acquérir un avantage compétitif et offrir à leurs clients des systèmes qui peuvent créer de la valeur. Par exemple, la société Visa permet de payer directement avec l'actif numérique de son choix.

Au Maroc, je ne pense pas que les grandes entreprises aient le désir d'investir directement dans des crypto-monnaies, comme c’est le cas de certaines structures à l’international, parce que ça reste un sujet non maîtrisable pour eux, d’autant plus que la réglementation l’interdit encore.

Mais les entreprises marocaines pourraient tout à fait avoir ce désir de créer un système nouvelle génération, qui permet l’usage de la crypto-monnaie qui devient de plus en plus répandue et dépasse de loin le mobile-paiement au pays. Il y a donc un réel intérêt dans le sens de l’innovation pour s’adapter à l’évolution de l’écosystème international, et anticiper une généralisation de l’usage des crypto-monnaies, qui finira un jour par arriver.