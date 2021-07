© Copyright : DR

La dotation du Grand prix mondial Hassan II de l'eau, une importante distinction que le Maroc accorde à des projets et des actions en faveur de l'eau, a été portée dans sa 7ème édition à 500.000 dollars.

"Sur instructions du roi Mohammed VI, ce Grand prix mondial Hassan II de l'eau vient de connaître une augmentation de dotation de 100.000 à 500.000 dollars," a affirmé une source autorisée dans une déclaration à le360. La date précise de remise de la 7ème édition de ce grand prix a été fixée vendredi à Rabat lors de la première réunion du comité permanent de ce prix.

Cette prestigieuse distinction sera décernée le 21 mars 2022 à Dakar (Sénégal), lors de la session d'ouverture du Forum mondial de l'eau, selon la même source. La réunion du Comité permanent qui s'est tenu vendredi sous la présidence d'Abdelkader Amara, ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau a examiné "le choix spécifique de la 7ème édition de ce prestigieux prix ainsi que la nomination des membres de son jury et le calendrier de son déroulement.

Le Comité permanent de ce Grand prix est composé notamment de Loïc Fauchon, président du Conseil mondial de l'eau, d'Ahmed Réda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), de Driss Dahak, ex-secrétaire général du gouvernement et membre de l'Académie du Royaume du Maroc, de Nezha Chakrouni, ex-ministre et ex-ambassadrice et de Guy Fradin, conseiller spécial du président du conseil mondial de l'eau.

Le comité permanent a retenu trois prochaines échéances entrant dans le cadre du déroulement de ce Grand Prix. Ainsi, il a été fixé du 1er août au 30 novembre 2021, la réception des candidatures, du 15 décembre 2021 au 15 janvier 2022 et le 20 janvier 2022 la 2ème réunion du Comité permanent et du jury.

Il faut rappeler que le Grand prix mondial Hassan II pour l'eau a été créé en mars 2000 lors du 2ème Forum mondial de l'eau, dans le cadre d'une initiative conjointe du Maroc et du Conseil mondial de l'eau, en mémoire de feu Sa Majesté le roi Hassan II pour ses actions en faveur de la coopération internationale pour la gestion durable de l'eau.