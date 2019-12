Luxuria Tower by CGI.

© Copyright : DR

Sur une superficie de près de 1.800 mètres carrés, le nouveau projet de la Compagnie Générale Immobilière (CGI) met à la disposition de ses clients une offre résidentielle variée ainsi que des équipements et des services de luxe, à l’image de ceux d'un hôtel 5 étoiles.

Au coeur du quartier résidentiel d'Anfa, sur les hauteurs de Casablanca, Luxuria Tower propose 50 appartements de très haut standing, dont la majorité jouissent d’une vue sur Anfa Park et d’une orientation plein sud. Le projet Luxuria Tower se divise verticalement en deux volumes: une partie basse en R+4, et une partie haute en R+15, avec des superficies d'appartements qui varient entre 55 et 250 mètres carrés.

Une réception, un rooftop aménagé avec une salle de sport, un solarium, une piscine à débordements mais aussi des ascenseurs avec des accès individuels... Autant d’équipements qui sont mis à disposition des résidents, pour un confort optimisé, dans une ambiance conviviale.

Luxuria Tower, désormais fin prêt, entre dans le cadre du plan de relance "Cap Excellence" de la CGI, et fait suite au succès de la commercialisation de deux autres projets de cette compagnie immobilière dans ce même quartier résidentiel: Anfa Aéro City et The Park Anfa Condominium.

Luxuria Tower est aujourd’hui le premier projet résidentiel en front de parc, dans ce qui fut autrefois l'ancien aéroport d'Anfa, en plein coeur de ce nouveau quartier de la métropole économique, Axe Métropolitain.