Depuis quelques jours, les factures dans les stations-service s’enflamment. Ce mercredi 15 juin 2022, le prix du litre d’essence à Casablanca a atteint jusqu’à 17,78 dirhams, contre 15,63 pour celui du diesel, au grand détriment du pouvoir d’achat des consommateurs.

Aujourd'hui, mercredi 15 juin, le prix du litre d’essence a atteint jusqu’à 17,78 dirhams, dans la capitale économique, selon des données recueillies par Le360 auprès de plusieurs stations-service. Celui du gasoil, a quant à lui, dépassé les 15,60 dirhams affichant même jusqu’à 15,63 dirhams dans certaines stations ce matin.

Le360 est allé à la rencontre des habitants de Casablanca, qui n’ont pas manqué d’exprimer leur confusion face au trend haussier dans lequel s’inscrit le prix à la pompe des carburants depuis plusieurs mois.

«Nous souffrons énormément des hausses successives du prix des carburants. Le diesel, qui coûtait entre 7 et 8 dirhams, se vend aujourd’hui à plus de 15 dirhams. C’est un sacré coup pour notre pouvoir d’achat. Nous appelons aujourd’hui le gouvernement à intervenir pour stopper l’hémorragie», déplore un automobiliste.

Plusieurs autres résidents de la métropole économique se sont dit préoccupés par cette hausse des prix à la pompe à laquelle ils ne peuvent pas échapper.

«Le prix du plein a presque doublé, mais je n’ai pas le choix. Je ne peux pas me déplacer en ville sans la voiture. Nous n’avons malheureusement pas d’alternatives, les autres moyens de transport disponibles ne sont pas à la hauteur de nos besoins».

Dans le détail, chez Afriquia et Petrom, le prix de l’essence affiché ce matin à Casablanca est de 17,76 dirhams, contre 17,75 dirhams chez Winxo et 17,77 dirhams dans les stations de Shell.

Le prix du gasoil a atteint quant à lui 15,61 dirhams dans les stations Afriquia, 15,62 dirhams du côté de Petrom et Winxo et 15,63 dirhams chez Shell. A cause du coût du transport, le prix des carburants dans les stations-service d'autres villes du Royaume est encore plus élevé.

Dans l’ensemble, le prix de l’essence a augmenté, ce mardi 15 juin 2022, de 0,95 à 1,02 dirham. Le prix du litre du diesel a connu, quant à lui, une hausse comprise entre 0,95 et 1,06 dirham, selon des données recueillies par Le360 auprès de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations de service au Maroc (FNPCGS).

Rappelons que cette nouvelle hausse intervient dans un contexte marqué par la hausse du prix du pétrole sur les marchés internationaux. Le baril de Brent se trouve sur un trend haussier depuis plusieurs jours, et s'est échangé à 123,38 dollars, hier, mardi 14 juin 2022. De nouvelles hausses dans les prochains jours ne sont pas exclues.