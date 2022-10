© Copyright : Casa Tramway

Kiosque360. Le taux d'avancement des travaux des lignes 3 et 4 de tramway a atteint 72%, selon Casa Transports. Quelque 22 km de voie ferrée sur les 26 km de linéaires sont déjà installés. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Les travaux relatifs aux nouvelles lignes de tramway de Casablanca avancent à un rythme soutenu. Le taux d'avancement des travaux des lignes 3 et 4 de tramway a atteint 72%, selon Casa Transports. La même source indique avoir installé 22 km de voies ferrées sur les 26 km de linéaires des deux lignes et achevé 13 km de revêtement de la plateforme installée. La première ligne a été opérationnelle en décembre 2012, la deuxième en janvier 2019 et plus de 50M de voyageurs ont pu utiliser ce moyen de transport. Un succès qui n’est pas près de s’arrêter.

Les deux nouvelles lignes relient le parc de la Ligue arabe et la gare Casa Port respectivement aux quartiers industriels et de Sidi Othman, via les axes majeurs des boulevards Oulad Ziane et Mohammed VI. Leur mise en service prévisionnelle est programmée durant le premier trimestre 2024.

Autre projet phare attendu dans la capitale économique, le Busway, opérationnel début 2023 selon les prévisions. Les deux lignes sont en construction sur une longueur globale de 24,5 km desservant les quartiers Salmiya, Lissasfa, Errahma Oulad Azzouz et Maârif via les axes majeurs des boulevards Al Qods et Moulay Touhami. Elles seront mises en service durant le premier trimestre 2023, précise le communiqué.

Entamés en décembre 2020, les travaux de Casabusway enregistrent aujourd’hui un taux d’avancement global de 90%. Dans le détail, sur les 24,5 km de linéaire des deux lignes, 22,1 km sont aujourd’hui équipés de plateformes, achevés ou en cours de finition par la couche finale de revêtement sur certains tronçons.

Les deux premiers projets structurants sont accompagnés par la construction d’un ouvrage d’art visant la fluidification de la circulation au niveau du boulevard Mohammed VI. Il s’agit du pont de dénivellation du boulevard Mohammed VI aux croisements des boulevards Al Qods, Driss El Harti, Dakhla et Amgala. D’après Casa Transports, le taux d’avancement global de ce chantier s’élève à 73%.

La SDL précise que cet ouvrage structurant en 2x2 voies de circulation, d’une longueur totale de 1.100 m, incluant les rampes d’accès, fluidifiera considérablement la circulation sur cet axe majeur, représentant l’un des principaux accès de la ville de Casablanca drainant un trafic très dense avec des flux importants de poids lourds, et au niveau des carrefours névralgiques passant sous cet ouvrage.

Il sécurisera par ailleurs, les cheminements piétons en surface des voyageurs Casabus, Casabusway, Casatramway (T3) et des autres services de transport pour une meilleure performance de service et pour une correspondance voyageur optimale dans ce futur pôle d’échange du réseau de transport en commun. La mise en service de l’ouvrage, quant à elle, est programmée fin 2022.