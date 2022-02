© Copyright : DR

Dans un communiqué, la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations de services au Maroc dénonce le comportement de la compagnie Ziz qui aurait refusé de recourir au «flexi compte» pour le dépotage de carburant, en faisant fi des lois et conventions en vigueur.

La Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations de services (FNPCGS) affirme ne pas comprendre l’attitude de la firme Ziz qui, contrairement aux autres distributeurs de la place, a décidé de ne pas utiliser le «flexi compte» lors du déchargement du carburant.

Qualifié comme un «acquis syndical», cet outil permet d’assurer une plus grande transparence tout au long du circuit de distribution (transport, dépotage, stockage), en permettant de mesure avec exactitude les volumes des carburants.

Dans son communiqué, la FNPCGS lance un appel au ministère de tutelle pour intervenir et inciter la firme Ziz à se conformer à la loi et aux conventions signées, en vue de préserver un climat de confiance et de transparence dans les transactions commerciales entre les différents acteurs impliqués dans le circuit de distribution des hydrocrabures au Maroc.

Cette fédération juge «inapproprié» le timing choisi par Ziz pour agir de la sorte, dans un contexte marqué par une hausse vertigineuse des carburants sur le marché national.