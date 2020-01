© Copyright : DR

Kiosque360. Les pluies tardent à tomber et le froid persiste. Mais l’optimisme reste de mise chez les fellahs, notamment ceux de la Chaouia (région d’Ouled Said).

Dans sa publication en kiosque ce vendredi, La Vie Eco s’intéresse à la campagne agricole en cours. Devrait-on s’inquiéter de l’absence de pluie et de la persistance du froid depuis quelques semaines? La saison agricole serait-elle comprise? S’interroge le journal. On apprend que que la campagne agricole en cours n’est pas compromise.

L’hebdomadaire rappelle que le début de la campagne 2019-2020 a bien commencé et que les réserves en eau ont atteint 697,3 millions de mètres cubes contre 788,3 millions de mètres cubes un an auparavant. «Ce lundi 30 décembre, il fait encore froid aux environs de 10H dans la Chaouia, région d’Ouled Said, à près de 80 km de Casablanca, au delà de Berrechid», signale le journal. «Celui qui vous parle de retard au début de Liyali n’y comprend rien. Car l’abondance des pluies au cours du mois d’octobre et novembre derniers a bien alimenté le sol qui garde toujours cette humidité. Vous ne voyez pas comment le blé est en train de pousser?

Par ailleurs, vous pouvez constater de visu qu’il y a déjà de l’herbe fraîche à brouter pour notre bétail», fait remarquer une source citée par La Vie Eco. «Je crois qu’il est un peu prématuré de parler de bonne ou mauvaise campagne agricole. Le sol garde sa fraîcheur grâce aux précipitations de novembre. Les prochaines précipitations vont bénéficier à l’ensemble des céréales et des légumineuses. Elles ont encore largement le temps pour se développer», confie un autre fellah de la région. Pour La Vie Eco, il y a bien des raisons de rester optimistes.