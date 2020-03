© Copyright : DR

Kiosque360. Concernant la représentation des femmes dans les conseils d’administration, le Maroc se retrouve à la 11ème place dans le classement des pays africains. Dans les sociétés cotées, vitrine de notre économie, on compte 15% de femmes administrateurs.

Les sociétés cotées comptent aujourd’hui 15% de femmes administrateurs, nous apprend le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 11 mars. Ce taux minime ressort des dernières statistiques de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), présidée par Nezha Hayat, également co-fondatrice du Club des femmes administrateurs d’entreprises (CFA), qui a tout récemment organisé un point de presse à l’occasion de l’événement «Ring The Bell for Gender Equality». L’objectif étant de «revenir sur les enjeux de la présence des femmes dans les organes de gouvernance et l’action de CFA dans ce cadre».

A propos de ce club, sa présidente, Amina Figuigui, indique que «le CFA réunit des femmes qui ont fait leurs preuves dans des conseils et/ou occupent des niveaux élevés de responsabilité tant dans le secteur public ou privé. Elles sont toutes fortement animées par cette conviction qu’une présence significativement renforcée des femmes dans les organes de gouvernance est avant tout une question d’intérêt général et de performance économique». De son côté, Nezha Hayat rappelle «les mesures préconisées par l’AMMC pour renforcer la présence des femmes dans les organes de gouvernance des sociétés faisant appel public à l’épargne».

Pour l’occasion, les organisateurs ressortent d’autres chiffres concernant le continent. «Si l’on se réfère à l’étude de la BAD de 2015 sur les femmes dans les conseils en Afrique, le Maroc était 11ème sur les pays africains étudiés», précise la même source. En outre, dans les 53 entreprises africaines ayant le plus de femmes dans les conseils d’administration sur un échantillon de 210, la marge opérationnelle est en moyenne supérieure de 20% à celle de la moyenne sectorielle (McKinsey, Women Matter time to accelerate, 2017). A ce jour, le CFA regroupe plus de 60 dirigeantes ou hauts cadres ayant, pour rappel, une expérience d’administrateur, la formation et le parcours requis pour occuper une telle fonction. L’association est dotée d’un conseil d’administration qui s’appuie sur les travaux de commissions, en particulier celles de la formation et de l’accompagnement.