Le siège de BMCE Bank of Africa à Casablanca.

© Copyright : DR

La filiale du groupe Bank Of Africa (BOA) s’est vu conformer sa notation "Excellent (mar)" par Fitch Ratings, agence internationale de notation financière.

L'Agence de notation financière internationale Fitch Ratings a confirmé le rating "Excellent (mar)" de BMCE Capital Gestion, avec une perspective stable, annonce BOA dans un communiqué. Cette note reflète la discipline des processus d’investissement et du suivi des risques, indique le communiqué, soulignant que celle-ci repose aussi sur les ressources de gestion de la société, caractérisées par des équipes expérimentées ainsi qu’une plateforme technologique élaborée.

La note Excellent (mar) de BMCE Capital Gestion repose sur les scores obtenus dans les critères de notation, à savoir investment process (le processus d'investissement): excellent; investment resources (les ressources de gestion): excellent; et risk management (gestion des risques): excellent.

Il s'agit aussi des scores investment performance (performance de gestion): consistent; et company and client servicing (société et service client): excellent, informe le communiqué.