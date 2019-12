© Copyright : DR

Damane Cash, filiale du groupe BMCE Bank of Africa, spécialisée dans le transfert d’argent, a obtenu l’agrément de Bank Al Maghrib pour l’exercice de l’activité d'établissement de paiement.

L’obtention de l’agrément de Bank Al Maghrib vient couronner le processus de transformation de Damane Cash depuis son acquisition par le groupe BMCE Bank Of Africa en décembre 2014, souligne la banque présidée par Othman Benjelloun dans un communiqué.

Créée en 2008, Damane Cash a en effet connu une restructuration à plusieurs niveaux (système d’information, processus d’exploitation, conformité, ressources humaines, réseau de points de vente…etc).



L’accession de Damane Cash au statut d’Etablissement de Paiement lui permet d’étendre son activité à l’ouverture de comptes de paiement et l’offre de services de paiement mobile adossés à ces comptes, poursuit le communiqué du groupe bancaire.



Cette offre renforce le dispositif de distribution alternatif du Groupe BMCE Bank of Africa visant à adresser la clientèle non bancarisée, notamment au niveau des régions éloignées.



Dans ce sens, et pour s’inscrire dans le système de paiement mobile promu par Bank Al-Maghrib, Damane Cash a engagé des investissements importants en digital et en multicanal à travers le développement d’une offre M-Wallet, baptisée «Damane Pay» qui inclut des fonctionnalités riches et innovantes.