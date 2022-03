© Copyright : DR

Les Fédérations des groupements interprofessionnels d'aide au conseil (FEDGIAC) alertent les pouvoirs publics sur le blocage des budgets alloués au financement de l’assistance technique des études individuelles et les invitent à procéder à l’affectation du budget de l’année 2022 de toutes les actions finançables par les GIAC.

Dans un communiqué, les Fédérations des groupements interprofessionnels d'aide au conseil (FEDGIAC) dénoncent le blocage des budgets alloués au financement de l’assistance technique des études individuelles pour l’identification, la formulation des besoins en compétences et la réalisation des actions de formation planifiées des TPE-PME.

La FEDGIAC récuse aussi toute manipulation qui tenterait de faire assumer l’échec de la gouvernance du système de la formation en cours d’emploi au mécanisme des GIAC, et invite en conséquence les pouvoirs publics à plus de concertation et de partage avec les entreprises et les GIAC afin d’éviter les travers du système. La FEDGIAC suggère donc de procéder à l’affectation du budget de l’année 2022 de toutes les actions finançables par les GIAC (individuelles et sectorielles) dans les plus brefs délais.

Voici, par ailleurs, le texte du communiqué des Fédérations des groupements interprofessionnels d'aide au conseil (FEDGIAC).

Vous avez certainement suivi la série interminable de péripéties visant les GIAC dont le dernier épisode est le blocage des budgets alloués au financement de l’assistance technique des études individuelles pour l’identification, la formulation des besoins en compétences et la réalisation des actions de formation planifiées des TPE-PME. Il est difficile de savoir comment réagir face à ce nouveau variant (sic, Ndlr) et l’annonce de cette nouvelle aux entreprises.

Les entreprises inquiètes s’interrogent, aujourd’hui, sur le sort réservé à la taxe de formation professionnelle et à la meilleure façon de redémarrer l’activité économique et de protéger leurs salariés dans un contexte totalement inédit.

Le décret instituant la Taxe de Formation Professionnelle (TFP) stipule qu’une proportion de la fraction allouée aux actions de la formation en cours d’emploi (FCE) est affectée aux actions d’information & de sensibilisation, d’analyse stratégique et d’ingénierie de formation conduites par les GIAC et précise aussi que c’est le Comité de Gestion qui définit la fraction de la TFP consacrée à la FCE à travers ses deux leviers GIAC et CSF.

S’agissant de l’année budgétaire 2021 :

- Le Comité de gestion réuni le 17 mars 2021 a réservé une enveloppe de 200 MDH aux actions conduites par les GIAC au titre l’exercice 2021;

- Le Comité Central des Contrats Spéciaux de Formation (CCCSF) ne s’est réuni que le 28 décembre 2021 pour répartir le budget entre les différents GIAC sachant que le dernier délai pour le dépôt des plans de formation auprès de l’OFPPT est fixé au 30 juin 2021;

- A noter que le Comité Central des Contrats Spéciaux de Formation (CCCSF) doit se réunir au moins 4 fois par an pour arrêter la répartition globale du budget entre les différents GIAC;

- Les GIAC n’ont reçu le Procès-verbal de la réunion du CCCSF du 28 décembre 2021 qu’en fin de semaine dernière, soit le vendredi 04 mars 2022. (PV d’affectation du budget 2021);

- Une convention (ou avenant), qui définit le montant de l’assistance qui lui est accordée, devra être conclue entre chaque GIAC et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) inférant le déblocage partiel du financement.

A l’heure où nous rédigeons ces lignes, nous n’avons ni signé les conventions susmentionnées, ni reçu le financement des actions programmées au titre de l’exercice 2021. Une malheureuse situation en décalage par rapport à la vision royale qui place l’accompagnement des entreprises au cœur de la politique économique pour renforcer leurs capacités humaines et organisationnelles et accompagner leur modernisation en complémentarité avec les solutions de financement.

Ceci est un exemple qui illustre avec éclat les difficultés auxquelles font face les GIAC et les entreprises et qui constitue des écueils certains à la compétitivité de notre économie marocaine.

Alors, comment ose-t-on accuser les GIAC des dysfonctionnements profonds du système de la Formation en Cours d’Emploi?

Au moment où certaines voix s’élèvent inopportunément en infraction avec la réglementation en vigueur pour dresser un violent réquisitoire déloyal contre les études individuelles initiées par les TPE- PME, et ceci afin de servir certains intérêts qui ne sont certainement pas ceux de l’entreprise.

La fédération des GIAC récuse vigoureusement toute manipulation qui tente de faire assumer l’échec de la gouvernance du système de la Formation en cours d’emploi au mécanisme GIAC et invite les pouvoirs publics à plus de concertation et de partage avec les entreprises et les GIAC afin d’éviter les travers du système et de procéder ainsi à l’affectation du budget de l’année 2022 de toutes les actions finançables par les GIAC (individuelles et sectorielles) et ce dans les plus brefs délais afin de permettre aux TPE-PME de faire face aux effets redoutables et dévastateurs de la pandémie.