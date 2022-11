Mohamed Karim Mounir, président du groupe BCP et Kamal Mokdad, directeur général BCP & International lors de l'inauguration de BCP Middle east, lundi 17 octobre 2022 à Abu Dhabi.

La tournée Bladi Investment Tour de la Banque Populaire a été lancée en octobre dernier à Abu Dhabi. Le groupe ambitionne, à travers ce nouveau concept, d’améliorer son accompagnement des Marocains du monde, notamment en matière d’investissement au Royaume.

La Banque Populaire a donné, mardi 18 octobre 2022, le coup d’envoi de Bladi Investment Tour, une tournée qui a pour ambition d’aller à la rencontre des Marocains du monde (MDM), dans leurs pays de résidence, afin de les accompagner dans la concrétisation de leurs projets d’investissement au Maroc.

La première escale de cette tournée, qui s’est déroulée à Dubaï aux Emirats arabes unis, a été marquée par la participation de Mohamed Karim Mounir, président du groupe BCP, Jalil Sebti, DG de la Banque commerciale, Kamal Mokdad, directeur général BCP & International, ainsi que de plusieurs responsables du Groupe.

En marge de cet évènement, la journée du 17 octobre a été l’occasion de présenter la nouvelle identité visuelle du bureau de représentation de la Banque à Abu Dhabi. Cette évolution marque le lancement de la nouvelle stratégie d’accompagnement de l’investissement MDM, indique un communiqué du groupe BCP.

L’inauguration de BCP Middle East, filiale dédiée à la Corporate Finance et au conseil en investissement, s’est faite ainsi par Mohamed Karim Mounir, en compagnie des autres responsables du Groupe ainsi que de plusieurs officiels des deux pays.

«Il s’agit de la première banque panafricaine à s’implanter au sein de la célèbre place financière Abu Dhabi Global Market. Le groupe BCP renforce sa couverture régionale dans les pays du Golfe pour jouer pleinement le rôle de hub d’investissement avec le Maroc et plus largement avec l’Afrique, aussi bien pour les MDM que pour les investisseurs du Moyen-Orient», souligne le communiqué du groupe.

Le Salon de l’Investissement qui s’est tenu, quant à lui, le 18 octobre dernier, a permis à la banque, en partenariat avec les principaux acteurs de l’écosystème investissement au Maroc, de faire découvrir aux investisseurs marocains établis aux Emirats arabes unis les différentes opportunités et les dispositifs d’accompagnement, incluant l’offre du Groupe, qui permettent de simplifier leur accès à l’acte d’investir au Maroc.

Un engagement de longue date en faveur de l’investissement des MDM

Historiquement engagée auprès des Marocains de l’étranger dans leurs pays de résidence, la Banque Populaire s’est toujours positionnée comme partenaire privilégié en ce qui concerne tous leurs besoins bancaires au Maroc, particulièrement l’investissement.

En 2020, le premier baromètre MDM réalisé par la Banque Populaire a révélé un intérêt manifeste de la part des différents segments de Marocains du monde pour l’investissement dans leur pays d’origine. Plus de 45% des personnes interrogées à cette occasion avaient en effet exprimé leur volonté d’investir au Maroc «dans un avenir proche».

Ce baromètre a également permis d’identifier les freins à la concrétisation des potentiels projets d’investissement dans le Royaume. Parmi les principales difficultés rencontrées figurent le déficit d’information concernant les opportunités d’investissement régionales et sectorielles, la méconnaissance des dispositifs d’appui et des mécanismes de financement, ainsi que le manque d’information sur les démarches préliminaires à la concrétisation de l’investissement.

Bladi Investment Tour est un nouveau concept qui tire ses origines d’un travail d’écoute des besoins de la diaspora dans le but d’y répondre au mieux, explique la banque. Le dispositif défini intègre à la fois la rencontre des MDM dans leur pays d’implantation pour les informer et recueillir leurs attentes, mais également un accompagnement en synergie avec les différents métiers de la Banque et ses partenaires.

En clôture de l'édition de l’évènement, le président du groupe BCP, Mohamed Karim Mounir, a annoncé la programmation de futures escales de Bladi Investment Tour en Europe.