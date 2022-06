© Copyright : UM6SS

A l’occasion du lancement de l’Institut supérieur de biosciences et biotechnologies, l’Université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS) a organisé, samedi 28 mai 2022, une journée scientifique sous le thème «Recherche et innovation biotechnologique au service de la santé».

Cette journée a mis en avant la nécessité de développer des pôles de compétences en biologie des organismes et de leur évolution ainsi que le développement et la mise en place de l’approche de la biologie des systèmes.

Plusieurs problématiques ont été soulevées à l’occasion de cette rencontre qui a réuni plus de 200 participants, notamment: la nécessité d'acquérir des connaissances plus approfondies en biosciences en tenant compte des nouvelles technologies et l’importance de la bio-informatique et de l’analyse de réseau au vu des grandes quantités de données à traiter.

De plus, les maladies liées aux différentes vagues d'épidémies, depuis les années 1980, sont devenues une préoccupation mondiale croissante en raison de leurs impacts sanitaires et économiques à l’échelle mondiale. Il est difficile d'arrêter l'apparition de nouveaux agents pathogènes à l'avenir en raison de l'interconnexion entre les humains, les animaux et l'environnement. C’est face à toutes ces problématiques que cette journée scientifique a été organisée et placée sous le thème «Recherche et innovation biotechnologique au service de la santé», explique l’UM6SS dans un communiqué.

Le choix de cette thématique entre ainsi dans un cadre global de la vision du roi Mohammed VI de faire du Maroc un hub de biotechnologie en Afrique et dans le monde. Il s’agit également d’une journée pluridisciplinaire associant les «sciences du vivant» et les «sciences de l'ingénieur» selon le concept «One Health», avec les objectifs principaux suivants.

Promouvoir la recherche intégrée des biosciences et leurs applications en sciences de la santé.

Discuter de la place et des applications de l’innovation biotechnologique comme levier de développement de la santé.

Promouvoir le partenariat entre universités et industries en R&D dans les domaines des biosciences et biotechnologies.

Pour animer cette journée, des sommités à l’échelle nationale et internationale ont traité des questions liées à la biotechnologie microbienne et son application, de l’apport de la génomique et bio-informatique dans les innovations biotechnologiques, d’immunogénétique, immunothérapie et pharmacologie, d’épidémiologie, de vaccinologie et de biotechnologies tropicales, souligne l’université dans son communiqué.

Dans sa stratégie d’encourager la recherche et l’innovation biotechnologique, l’UM6SS a attribué 3 prix d’innovation biotechnologique aux trois meilleurs travaux de recherche et deux prix d’excellence pour leur contribution à l'entrepreneuriat, la recherche et l’innovation biotechnologique à l’échelle mondiale, au Dr Chaibainou Hanane (Neurosurgery DNP Columbia University Medical Center/NewYork-Presbyterian Hospital | CEO & Founding Member BIOTESSIA, USA) et au Pr Adnane Remmal (professeur de microbiologie et pharmacologie, faculté des Sciences Dhar El Mahraz, université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès).